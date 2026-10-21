El Gobierno mantiene la financiación de 370 plazas públicas de Medicina en Andalucía y no costeará de nuevo ingreso

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SEVILLA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta del Ministerio de Sanidad, el real decreto que regula la concesión directa de subvenciones a universidades públicas para financiar el mantenimiento de hasta 1.135 plazas del Grado en Medicina durante el curso 2026/2027. La dotación máxima asciende a 17.025.000 euros y permitirá "dar continuidad" a las plazas adicionales financiadas en cursos anteriores.

En el caso de Andalucía, con estos fondos se mantendrán en concreto 370 plazas de segundo, tercer y cuarto curso. En concreto, 60 plazas en la Universidad de Cádiz (UCA); 40 en Córdoba (UCO); 62 en Granada (UGR); 25 en Jaén (UJA); 22 en Almería (UAL); 53 en Málaga (UMA) y 108 en Sevilla (US), según las cifras oficiales consultadas por Europa Press. Por "razones presupuestarias", esta edición no incluye la financiación de plazas de nuevo ingreso en primer curso. "Está previsto retomar esa financiación en el curso 2027/2028, condicionada a la disponibilidad presupuestaria de ese ejercicio".

La medida forma parte de la línea de ayudas iniciada en 2023 para aumentar el número de personas graduadas en Medicina en las universidades públicas y contribuir, a medio plazo, a atender las necesidades de profesionales del Sistema Nacional de Salud. La financiación se distribuye entre 683 plazas de segundo curso, con 10.245.000 euros; 305 de tercero, con 4.575.000 euros; y 147 de cuarto, con 2.205.000 euros.

Cada plaza contará con una aportación de 15.000 euros para sufragar gastos de personal docente, tanto para clases teóricas como prácticas, y otros gastos corrientes en bienes y servicios vinculados a su mantenimiento. Las ayudas se destinan a plazas que superan el número recogido en la memoria de verificación del título utilizada como referencia para este programa y que ya fueron financiadas y acreditadas en el curso anterior. Las universidades deberán certificar que las matrículas correspondientes siguen activas a 31 de diciembre de 2026.

En el presente curso 2026/2027, la dotación se concentra en "consolidar" las plazas financiadas en años anteriores. Estas subvenciones tienen carácter complementario y finalista. Su objetivo es apoyar el mantenimiento de las plazas adicionales de Medicina, mientras que la financiación ordinaria de las universidades públicas corresponde a las comunidades autónomas. La concesión de las ayudas estará sujeta a la presentación de las solicitudes y al cumplimiento de los requisitos establecidos en el real decreto. Las universidades beneficiarias deberán acreditar la cobertura de las plazas y justificar el destino de los fondos recibidos.