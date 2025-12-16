El Gobierno moviliza casi 84 millones para mejorar las infraestructuras y la cohesión territorial en Andalucía

Archivo - Imagen de archivo del delegado de Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este miércoles inversiones que ascienden a 83,9 millones de euros para la ejecución de infraestructuras en Andalucía, una cantidad que refleja, en opinión del delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, la "importante apuesta" que está realizando el Ejecutivo "por impulsar la cohesión territorial dentro y fuera de nuestra comunidad, contribuyendo con ello al crecimiento económico, fruto de la mejora de la movilidad, y a la generación de empleo, al facilitar conexiones entre todos los puntos de nuestra tierra".

Tal y como ha informado el Gobierno en una nota, Fernández ha apuntado a que el Ejecutivo "trabaja intensamente" por la modernización y sostenibilidad de las infraestructuras del transporte, "con grandes y pequeñas inversiones en proyectos clave" que conseguirán consolidar una red de interés general de calidad y de servicio público, mejorando con ello "la calidad de los ciudadanos, permitiendo su movilidad y la consolidación de las empresas".

En concreto, y ordenadas por cantidades de mayor a menor, se ha referido en primer lugar a la autorización otorgada en Consejo de Ministros para la licitación, por importe de 45,7 millones de euros, de obras para duplicar 46 kilómetros de vía en la alta velocidad Antequera-Granada, en palabras de Fernández, "eje estratégico del Corredor Mediterráneo que vendrá a conectar nuestra comunidad con Europa a través del puerto de Algeciras", y donde también se ha aprobado una nueva licitación, por 19,2 millones de euros, para el suministro de desvíos para el tramo Lorca-Vera de la alta velocidad Murcia-Almería.

Al hilo, el delegado ha apuntado que "las obras, que estaban paradas hace siete años avanzan y lo hacen gracias al convencimiento y a la apuesta del Gobierno de España por finalizar una infraestructura esencial para Andalucía".

Precisamente en la provincia de Cádiz, el Consejo de Ministros también ha autorizado la licitación, por 19 millones de euros, de las obras para mejorar el acceso norte por la A-7 al puerto Bahía de Algeciras, un "enclave estratégico" para Fernández donde el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ya trabaja en la mejora del acceso sur, con una inversión de 50 millones de euros".

Por otro lado, y aunque no haya sido un asunto tratado en Consejo de Ministros, se ha referido a la adjudicación, por 1,4 millones de euros, del proyecto para mejorar el enlace de la GR-30 con Maracena, Pulianas y Granada, actuación en la que el Gobierno de España invertirá 36 millones de euros para mejorar las conexiones en la circunvalación de Granada.