El Gobierno moviliza cerca de 39 millones de euros en Andalucía para impulsar 92 proyectos de Inteligencia Artificial

Archivo - Inteligencia Artificial y medicina en Andalucía. - JUNTA DE ANDALUCIA - Archivo

SEVILLA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España moviliza cerca de 39 millones euros en Andalucía a través de las convocatorias RedIA y RedIA Salud, impulsadas por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y gestionadas por Red.es, para el impulso de 92 proyectos de Inteligencia Artificial para acelerar su incorporación al tejido productivo y al ámbito sanitario.

La convocatoria RedIA, dotada con 130 millones de euros de fondos FEDER, permitirá financiar el desarrollo tecnológico y la innovación en Inteligencia Artificial, así como su incorporación a los procesos productivos de las cadenas de valor, ha explicado el Gobierno en una nota. En Andalucía se han propuesto 74 proyectos beneficiarios, que representan el 24,6% del total nacional, con una ayuda propuesta de 29,2 millones de euros.

Por provincias, Sevilla concentra el mayor número de proyectos, con 28 y una ayuda propuesta de 9,8 millones de euros, seguida de Málaga, con 18 proyectos y 5,9 millones; Granada y Córdoba, con 7 proyectos cada una y ayudas de 4,1 y 3 millones de euros, respectivamente.

Cádiz y Jaén cuentan con cinco proyectos cada una, con ayudas propuestas de 1,85 y 1,82 millones de euros, respectivamente, mientras que Almería y Huelva suman dos proyectos cada una, con ayudas de 1,52 y 1,18 millones de euros. Los proyectos seleccionados permitirán desarrollar soluciones de Inteligencia Artificial aplicadas a ámbitos como los asistentes inteligentes, los gemelos digitales, la robótica avanzada, la visión artificial, la ciberseguridad o los sistemas predictivos.

A nivel nacional, RedIA beneficiará a 300 proyectos empresariales, de los más de mil que se presentaron a la convocatoria. El 70% de los proyectos seleccionados corresponden a pymes, mientras que las ayudas oscilan entre los 400.000 euros y los 5 millones de euros. Por su parte, la convocatoria RedIA Salud cuenta con una dotación nacional de 50 millones de euros para impulsar 72 proyectos de Inteligencia Artificial en el ámbito sanitario.

En Andalucía se han seleccionado 18 actuaciones, que cuentan con un presupuesto de 9,7 millones de euros. Los proyectos abarcarán distintas fases del proceso asistencial, desde la predicción y el diagnóstico hasta el tratamiento y el seguimiento, e incluyen iniciativas relacionadas con la investigación clínica, biomédica y farmacológica, así como con la respuesta ante emergencias.

La Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, lanzada en 2020 y reforzada en 2024, ha contado con una financiación superior a 1.500 millones de euros y constituye una apuesta del Gobierno por el desarrollo de una Inteligencia Artificial orientada a generar nuevas oportunidades para las empresas, impulsar la innovación y mejorar los servicios que recibe la ciudadanía.