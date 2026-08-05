El Gobierno refuerza la seguridad en Andalucía con casi 200 efectivos más en el marco de la 'Operación Verano 2026'

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SEVILLA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 200 efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado reforzarán hasta el 31 de agosto las unidades de Seguridad Ciudadana desplegadas en las principales zonas de concentración de turismo y ocio de Andalucía en el marco de la 'Operación Verano 2026', dispositivo que alcanza, con esta dotación adicional, más de 14.700 agentes para prevenir comisión de delitos, reforzar la seguridad en los principales puntos de interés turístico, proteger a ciudadanos nacionales y extranjeros y contribuir al mantenimiento de España como un destino turístico seguro y de referencia internacional.

En palabras del delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, "nuestra comunidad sigue posicionándose entre los destinos preferidos a nivel mundial y nacional gracias a una oferta competitiva que fusiona variedad geográfica, legado histórico-cultural, gastronomía y un entorno totalmente seguro para el viajero, lo que demuestra que durante el pasado año 14,4 millones de turistas internacionales visitaran nuestra tierra", un 6,58% más que en 2024, según los datos oficiales de la estadística Frontur publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Esta confianza de millones de personas, ha continuado el delegado, "nos debe exigir un refuerzo especial en la época estival, cuando se intensifica la movilidad, se incrementan las llegadas internacionales y se concentran miles de personas en puntos de vacaciones y de ocio", según ha recogido el Gobierno en una nota.

Por ello, Andalucía sumará 198 efectivos de refuerzo de las especialidades de tráfico, fronteras, antidroga, seguridad e intervención y aérea, principalmente, hasta superar los 14.700 policías desplegados en la comunidad y con mayor presencia en las provincias de Cádiz, Granada, Málaga y Sevilla, "debido a que son las que presentan mayor número de concentración de visitantes en estos meses", ha apuntado Fernández, que también ha aclarado que este grupo se integrará en las plantillas de Seguridad Ciudadana, tanto de Policía Nacional como de Guardia Civil.

VIGILANCIA INTEGRAL POR TIERRA Y AIRE

El núcleo del dispositivo se centrará en el control preventivo de los puntos de mayor afluencia, con refuerzos de agentes en vías urbanas e interurbanas, estaciones de transporte, puertos, aeropuertos, playas y campings.

Este despliegue terrestre contará con el apoyo estratégico de los helicópteros de ambos cuerpos, que realizarán labores de prevención desde el aire, darán soporte técnico a las patrullas y servirán como medio de transporte urgente para personal especialista en caso de emergencia.

Por otro lado, el Gobierno ha explicado que para asegurar "una respuesta rápida y eficaz" ante cualquier incidente, los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado intensificarán las reuniones de coordinación con directores y gerentes de hoteles, campings y alojamientos rurales. Asimismo, el plan contempla la optimización de los recursos en las oficinas de atención al ciudadano, donde se agilizarán y facilitarán los trámites para interponer denuncias, reduciendo los tiempos de espera de las víctimas.

OFENSIVA CONTRA LOS ROBOS Y EL FRAUDE DIGITAL

En el ámbito de la delincuencia patrimonial, el Ministerio del Interior mantiene activos planes específicos orientados a neutralizar a las bandas itinerantes y a prevenir los robos en viviendas durante el periodo vacacional.

De forma paralela, y ante el incremento de las reservas turísticas a través de internet, la Policía Nacional y la Guardia Civil intensifican la difusión de alertas y consejos de seguridad en sus páginas web y redes sociales, con el objetivo de dotar a los ciudadanos de herramientas para identificar ofertas fraudulentas de alojamientos y paquetes vacacionales en la red, evitando que se conviertan en víctimas de estafas online.