El Gobierno reivindica inversiones por "más de 21 millones de euros" en actuaciones en Baza (Granada)

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, visita Baza (Granada). - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ANDALUCÍA

BAZA (GRANADA), 21 (EUROPA PRESS)

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha reivindicado este domingo los "más de 21 millones de euros" que ha destinado el Ejecutivo central a actuaciones en la localidad granadina de Baza.

Así lo ha puesto de relieve el delegado en una nota en la que ha explicado que, en concreto, dos de los espacios patrimoniales "más emblemáticos" de Baza, como son la Alcazaba y el Palacio de los Enríquez, son objeto de una inversión cercana a los cuatro millones por parte del Gobierno de España, que "está facilitando su protección y recuperación".

Pedro Fernández ha señalado que se trata de actuaciones que la administración local "difícilmente podría asumir, al suponer un esfuerzo elevado para un ayuntamiento con recursos limitados".

Además, desde el Gobierno han explicado que el Ministerio de Vivienda ha licitado esta semana la primera fase de las obras de conservación y mejora del espacio de la Alcazaba por un montante de 917.924 euros, un paso que "garantiza el inicio de las obras en el segundo semestre de 2026".

Para Fernández, esta iniciativa "demuestra el acierto de las políticas desarrolladas por el Gobierno de España para aumentar los recursos de los ayuntamientos facilitando su autonomía económica, incrementando su capacidad de inversión al asumir directamente intervenciones como la de la Alcazaba, a través de subvenciones, como los 2,9 millones para el Palacio de los Enríquez, o facilitando destinar el superávit a inversiones financieramente sostenibles".

En total, Fernández, ha contabilizado "más de 21 millones de euros" en intervenciones financiadas e impulsadas por el Gobierno de España, entre las que se encuentran el Plan de Sostenibilidad Turística en Destinos, los programas de Mercados Urbanos y Comercio en zonas turísticas, el Plan de Actuación Integrado, las actuaciones en cauces y ríos, la construcción de viviendas accesibles o los fondos para la digitalización de empresas, entre otros.

ACTUACIONES CONTEMPLADAS EN LA ALCAZABA

En la Alcazaba, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana financiará "íntegramente" las obras que tendrán un plazo de ejecución de diez meses y concluirán en 2027. El plazo de presentación de ofertas estará abierto hasta el 9 de febrero de 2026 a las 14,30 horas.

El proyecto tiene como objetivo conservar y restaurar los restos emergentes de la alcazaba de Baza, "garantizando la estabilidad del terreno y la seguridad del espacio público".

La intervención busca "eliminar riesgos derivados de derrumbes y estructuras inestables, recuperando la continuidad arqueológica y permitiendo el uso seguro del recinto".

Esta primera fase comprende la excavación puntual y a baja profundidad de la cinta muraria que separa el recinto superior del inferior en la zona sur, "para recuperar su trazado original documentado en fotografías históricas".

También se excavará el perímetro suroriental tras la retirada del mirador, alcanzando los muros de separación entre la alcazaba vieja y la nueva, con la posterior consolidación y protección de los restos emergentes.

De forma complementaria, se estabilizarán las laderas sur y este afectadas por derrumbes, se demolerá la escalera que "estrangula" la torre sureste y se acondicionará la ladera tras su retirada.

Finalmente, se adecuará el perímetro del recinto para "garantizar condiciones seguras de uso durante la ejecución de los trabajos".

PALACIO DE LOS ENRÍQUEZ

Además de la financiación de los trabajos de rehabilitación de la Alcazaba, el Gobierno de España financia con 2,94 millones de euros la rehabilitación del Palacio de los Enríquez --Monumento Nacional, construido entre los siglos XVI y XVII--, a través del Programa de Mejora de la Competitividad y de Dinamización del Patrimonio Histórico con uso turístico, con cargo al Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia.

Fernández ha explicado que el "edificio forma parte del patrimonio del municipio gracias a que corporaciones municipales anteriores lo adquirieron", y el Gobierno de España ha concedido una subvención de tres millones de euros.

Ahora, ha añadido, "confío en que el Ayuntamiento sea diligente y ágil en la licitación de los trabajos para aprovechar al máximo la subvención concedida, ya que el fin último es poner al servicio de la ciudadanía el edificio que se ha convertido en emblema patrimonial de Baza", según ha remarcado el delegado del Gobierno.