El Gobierno reprocha al PP que renuncie "por interés partidista" a 1.100 millones para servicios públicos en Andalucía

Archivo - El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, atiende a los medios. Archivo. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO - Archivo

MONTEFRÍO (GRANADA), 21 (EUROPA PRESS)

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha censurado que el PP renuncie "por interés partidista" a 1.100 millones de euros adicionales para mejorar los servicios públicos de los andaluces si no se aprueba la senda de déficit en la próxima sesión del Congreso de los Diputados.

Fernández ha señalado que este martes el Consejo de Ministros aprueba de nuevo la senda de estabilidad para los próximos presupuestos generales del Estado, que supondría, en el caso concreto de Andalucía, casi 1.100 millones de euros extra con los que podría contar el presupuesto autonómico.

Pero si en la próxima sesión en el Congreso de los Diputados "el Partido Popular de Moreno Bonilla vuelve de nuevo a votar en contra --ha dicho--, será renunciar otra vez más" a este montante para "la mejora de la sanidad, de la educación o de la dependencia", ha lamentado.

Igual ocurre, ha sostenido, con los 5.700 millones de euros de los que podría disponer el Gobierno andaluz a través del nuevo sistema de financiación que el Gobierno de España ha puesto encima de la mesa o con los casi 19.000 millones de euros de "esa condonación que se planteó por parte del Gobierno central a las comunidades autónomas", donde --según ha incidido-- "Andalucía era y es la más beneficiada".

"Una renuncia a la condonación de una deuda que permitiría tener menor gasto financiero anual, disponer de mayores recursos y por lo tanto seguir mejorando esos servicios públicos".

Pedro Fernández ha señalado que son decisiones, todas ellas, que "tienen que ver más con el interés partidista" del PP y con el "seguidismo" a sus "jefes nacionales", Feijóo "y también Ayuso" pese a que "perjudica sobremanera de forma directa e inmediata a todos los andaluces y andaluzas" al tratarse de dinero que les "pertenece" a ellos y "no al Partido Popular".