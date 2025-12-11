El Gobierno transferirá 4,9 millones extra a la UGR para el incremento de estudiantes en los campus de Ceuta y Melilla

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, en imagen de archivo. - SUBDELEGACIÓN

GRANADA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades transferirá en los próximos días a la Universidad de Granada (UGR) 4,9 millones de euros de carácter extraordinario para financiar el incremento de estudiantes en sus campus de Ceuta y Melilla, cuyo número ascendió un 40 por ciento entre los cursos 2013-2014 y 2024-2025, hasta superar los 3.500.

Con estos 4,9 millones extraordinarios, el ministerio habrá destinado a la Universidad de Granada en 2025 un total de 14 millones de euros, un 50 por ciento más que en 2024.

Así se lo ha trasladado este jueves la ministra, Diana Morant, al rector de la Universidad de Granada, Pedro Mercado, en una misiva en la que también ha avanzado que el ministerio ha incluido en sus presupuestos para 2026 una inversión total de hasta 17 millones de euros destinada a esta misma partida.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha informado de estos extremos este jueves en rueda de prensa en Granada, donde ha puesto de manifiesto "el compromiso total y absoluto" del Gobierno de España con la Universidad de Granada, reconociendo "el papel fundamental" que tiene en el desarrollo y la transferencia de conocimiento en el ámbito nacional.

Según ha recalcado, son "4,9 millones de manera inmediata y extraordinaria que supondrán 14 millones en total para el 2025, con un 50 por ciento más de incremento con respecto al 2024; y para el 2026, 17 millones de euros, demostrando ese compromiso del Gobierno de España con la Universidad de Granada", ha incidido.