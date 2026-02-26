Rubio asegura que EEUU actuará "en consecuencia" por la muerte de cuatro tripulantes de una embarcación en Cuba

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio - Europa Press/Contacto/Samuel Corum - Pool via CNP

MADRID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha asegurado este miércoles que las autoridades del país norteamericano responderán "en consecuencia" tras la muerte de cuatro tripulantes de una embarcación estadounidense en un tiroteo con las fuerzas de seguridad de Cuba cerca de la costa

"Vamos a averiguar exactamente qué pasó aquí y luego responderemos en consecuencia", ha señalado en declaraciones a la prensa desde Saint Kitts y Nevis, donde se encuentra con motivo de una reunión con líderes de la Comunidad del Caribe (Caricom).

El jefe de la diplomacia estadounidense ha indicado que verificarán lo sucedido "de forma independiente" puesto que, hasta el momento, "la mayor parte de la información" en sus manos procede de lo que las autoridades cubanas están transmitiendo "tanto al público como al Gobierno estadounidense".

"Según el régimen cubano, la embarcación estaba registrada en Florida. (...) Inmediatamente comenzamos a investigarlo. Actualmente, el Departamento de Seguridad Nacional, la Guardia Costera y otros (organismos) están involucrados", ha declarado.

Rubio, que ha insistido en que "no voy a especular. No voy a extenderme en lo que no sé", ha indicado asimismo que la Embajada estadounidense en La Habana ha solicitado "acceso" a las personas que estaban en la embarcación afectada en aguas cercanas a la provincia de Villa Clara.

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, ha ordenado la apertura de una investigación sobre lo ocurrido, asegurando en redes sociales que "haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que estos comunistas rindan cuentas".

De acuerdo a la información del Ministerio del Interior de Cuba, la embarcación, con matrícula del estado de Florida, "se aproximó" a las aguas territoriales cubanas "a una milla náutica al noreste del canalizo El Pino, en Cayo Falcones, en el municipio Corralillo". Tras ello, una unidad de las Tropas Guardafronteras de la isla compuesta por cinco personas solicitó una identificación a sus integrantes.

"Desde la lancha infractora se abrió fuego contra los efectivos cubanos que provocaron que el comandante de la embarcación cubana, resultara lesionado", ha detallado en un comunicado, agregando que, en consecuencia, cuatro tripulantes de la lancha murieron y otros seis recibieron asistencia médica tras resultar heridos.

Las autoridades han abierto una investigación para esclarecer los hechos. "Ante los actuales desafíos, Cuba ratifica su voluntad de proteger las aguas territoriales, teniendo como base que la defensa nacional es un pilar fundamental para el Estado cubano a favor de la protección de su soberanía y la estabilidad en la región", ha dicho.