El Gobierno valora en Jaén la "entrega" de la Guardia Civil y su "protagonismo en la identidad territorial jiennense"

La Guardia Civil celebra el día de su patrona, la Virgen del Pilar, en un acto en Jaén con la participación del subdelegado del Gobierno en la provincia, Manuel Fernández. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN JAÉN

JAÉN 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno de España en Jaén, Manuel Fernández, ha subrayado este lunes, 12 de octubre, la "entrega" de la Guardia Civil en la provincia y su protagonismo "en la identidad territorial de nuestros pueblos" durante su intervención en el acto institucional celebrado en la Plaza de Santa María de la capital jiennense con motivo de la festividad de la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil.

Manuel Fernández ha valorado "la presencia constante de la Benemérita en cada uno de los municipios jiennenses", y "la dimensión humana" de sus hombres y mujeres "siempre al servicio de la ciudadanía y de lo que representa esta provincia", según ha subrayado y detalla la Subdelegación del Gobierno en una nota.

El subdelegado ha trasladado su agradecimiento "a todas las mujeres y hombres que forman la Comandancia de Jaén, cuya profesionalidad, valentía y entrega diaria nos permiten disfrutar de una provincia segura".

En este sentido, ha destacado la preparación de sus efectivos para hacer frente a nuevas formas de delincuencia, así como la colaboración que mantiene con otros cuerpos y estamentos, como Policía Nacional, Unidades Adscritas, Policías Locales, el Ministerio Público y los estamentos judiciales, que "hacen posible que la provincia de Jaén sea una de las más segura del territorio nacional".

Fernández también ha aprovechado la ocasión para destacar la labor del teniente coronel jefe de la Comandancia, Francisco Lozano, de quien ha incidido en reconocer su "capacidad de liderazgo y coordinación como clave para mantener la eficacia y prestigio del cuerpo", así como ha agradecido a las familias de los agentes su apoyo constante "por conocer mejor que nadie las exigencias de esta profesión".

En el acto institucional también se ha rendido homenaje a los guardias civiles que han perdido la vida en acto de servicio, y el subdelegado ha recordado "los valores que representaron y siguen presentes en cada generación de guardias civiles: el deber, la lealtad, la disciplina, el compañerismo, la humanidad y la vocación de servicio".

Por último, Manuel Fernández ha felicitado a los condecorados de este año, y ha señalado que estos reconocimientos son "la personificación de los valores que distinguen al Instituto Armado y un ejemplo de compromiso con los derechos humanos y la convivencia democrática".

En total se han impuesto diez medallas al Mérito Militar con Distintivo Blanco y otras 20 condecoraciones con la Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil.

Además, la Placa de Distinción de la Jefatura Provincial de Tráfico de Jaén ha sido concedida al Destacamento de Tráfico de Alcaudete en reconocimiento a la labor preventiva desarrollada en favor de la seguridad vial.

Por su parte, el Triconio al Servicio Humanitario más Relevante, que concede Habecu, ha sido para un agente del Centro Operativo Complejo de la Comandancia de la Guardia Civil de Jaén, en reconocimiento a su intervención, el 16 de julio de 2026, para salvar la vida de una persona que se encontraba atragantada mediante la aplicación de la maniobra de Heimlich.