González Pons saluda el fondo europeo propuesto como un buen "primer paso" pero al que aún le queda "mucho recorrido"

SEVILLA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Grupo PPE en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, ha saludado este jueves como un "buen" e "importante primer paso" el fondo europeo de recuperación de 750.000 millones de euros propuesto por Bruselas, pero ha advertido de que aún le queda "mucho recorrido" antes de que finalmente pueda ser aprobado.

Así lo ha señalado durante su participación en el Foro Digital Plan Impulso Plus de la Cámara de Comercio de Sevilla, en la que al respecto de dicho fondo ha explicado que está "pendiente de que los Estados miembros acuerden el marco financiero plurianual de la UE para los próximos siete años".

Ha recordado al respecto que el actual marco financiero plurianual de la UE "vence el próximo 31 de diciembre", de forma que, "a día de hoy, la Unión no tiene dinero para los próximos siete años" ni ha acordado el presupuesto del año que viene, porque "las negociaciones para el próximo marco están bloqueadas a día de hoy".

Según ha añadido, la canciller alemana, Ángela Merkel, que es la próxima presidenta de turno de la UE, "no cree que pueda haber un acuerdo sobre ese marco presupuestario hasta septiembre", y el 'popular' ha insistido en que, "hasta que no tengamos un acuerdo para el próximo presupuesto de la Unión Europea", el referido plan de recuperación planteado por la Comisión "no puede desarrollarse".

Además, el eurodiputado 'popular' ha remarcado que también "los parlamentos nacionales tienen que dar su acuerdo a este plan" y no hay aún "certezas" de que países como Suecia, Holanda o Dinamarca, ni siquiera el Parlamento alemán, vayan a dar su visto bueno al fondo tal como se ha formulado, por lo que a éste "todavía le queda mucho recorrido y mucho debate".

LA RESPUESTA DE LA UE A LA CRISIS: "TARDE Y MAL"

González Pons ha dedicado la mayor parte de su intervención inicial en este foro a comentar la forma que ha tenido la UE de reaccionar a la crisis del coronavirus, y ha opinado que ha actuado "tarde y mal", con una respuesta "claramente insuficiente".

En ese sentido, ha opinado que la Comisión Europea "falló a la hora de adelantarse a los acontecimientos y liderar una respuesta europea", al igual que "falló" el Consejo Europeo y "han fallado los gobiernos nacionales cuando empezaron a actuar de manera unilateral desaprovechando la oportunidad de haber dado una respuesta coordinada ante la crisis".

Ha apuntado que las instituciones europeas que existen actualmente distan mucho de ser las de unos "Estados Unidos de Europa", de forma que "lo único que ha podido hacer la Unión Europea desde el punto de vista legal" en esta crisis "es lo que ha hecho, que es poquísimo, y los Estados miembros tampoco le han pedido que haga más", según ha apostillado.

En esa línea, ha criticado que los gobiernos nacionales de los países miembros de la UE han reaccionado en esta crisis de una manera "nacionalista", cuando los Veintisiete deberían haber ofrecido "una respuesta única a un problema común y no 27 respuestas distintas".

Para González Pons, tanto la presidenta de la Comisión como el del Consejo y el del Parlamento europeo "han tratado de dar lo mejor de sí mismos, pero les ha fallado su capacidad para liderar", y eso lo ha vinculado al hecho de que "los Estados miembros no quisieron que fueran los líderes que habían ganado las elecciones quienes dirigieran las instituciones", de forma que dichos responsables políticos "responden en el ejercicio de su cargo al interés de quienes los nombraron, que son los Estados nacionales", de forma que, "si éstos se retraen y no pactan una respuesta común, no cabe esperar que éstos se lo exijan", según ha razonado.

De esta manera, para González Pons, quienes "han fallado" en esta crisis "han sido los gobiernos nacionales, no las instituciones europeas", y ahora dichos ejecutivos también están actuando de forma "descoordinada" a la hora de trazar la forma de salir del confinamiento.

"IMPULSOS NACIONALISTAS"

El eurodiputado del PP ha opinado que "lo peor de esta crisis es que está liberando impulsos nacionalistas cuando menos los necesitamos", y "ha vuelto el proteccionismo, el viejo sueño de los nacionalistas llamado autarquía", según ha lamentado, recordando que "más del 60% de las exportaciones españolas se dirigen a otros países de la Unión Europea".

Ha defendido que, "sin el mercado común, no es posible defender juntamente los valores en los que creemos" en el seno de la Unión, y ha comentado que le "asusta ver la deriva nacional populista de muchos gobiernos europeos", así como que, "cuando nos dirigimos a una guerra económica comercial mundial" por las tensiones entre Estados Unidos y China, la UE "esté entretenida en sus divisiones internas".

En ese punto ha aludido al 'Brexit', a la salida del Reino Unido de la UE, al respecto de lo cual ha advertido de que la UE y el gobierno británico se dieron "de plazo hasta el 31 de diciembre" de este año "para fijar las condiciones de convivencia futura" tras el "divorcio" y, "hasta el día de hoy, Reino Unido no ha mostrado ningún interés en negociar esas condiciones".

"Si antes del 1 de julio, ni Reino Unido ni la UE solicitan una prórroga del periodo negociador, las negociaciones acaban el 31 de diciembre como estén, y hasta ahora no hay casi nada negociado", según ha advertido González Pons, que cree que "cada día son mayores las posibilidades de que se produzca un 'Brexit' duro sin acuerdo".

En esa línea, ha manifestado que "nunca antes en la historia de la construcción europea el proyecto había estado tan en entredicho; nunca antes Europa había estado tan cerca de no ser un proyecto para siempre", ha afirmado González Pons, quien ha sostenido además que "el nacionalpopulismo va a intentar convertir esta crisis en un virus que acabe con el proyecto europeo".