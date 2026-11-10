Granada 2031 y Jerez unen esfuerzos para dos proyectos europeos en torno al flamenco y la identidad gitana

Archivo - Vista de la fachada del edificio del Ayuntamiento de Granada. - EUROPA PRESS - Archivo

GRANADA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidatura de Granada a Capital Europea de la Cultura 2031 y el equipo de Jerez de la Frontera (Cádiz) han establecido una línea de colaboración para impulsar dos proyectos culturales de dimensión europea, centrados en el flamenco y en la identidad gitana. La cooperación permite sumar experiencias, compartir propuestas y aprovechar el trabajo desarrollado durante los respectivos procesos de candidatura.

Desde el consistorio granadino señalan en un comunicado que Jerez comparte con Granada los retos y oportunidades que supone construir una propuesta cultural con vocación europea. Ambos equipos han intercambiado experiencias sobre la búsqueda de socios internacionales, la articulación de redes de colaboración y la necesidad de convertir las ideas iniciales en proyectos culturales con capacidad de continuidad.

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha agradecido la disposición y la implicación de Jerez y ha subrayado el valor de esta cooperación. "En este proceso estamos aprendiendo también de otras ciudades que han recorrido parte del mismo camino y que han trabajado con enorme compromiso para construir una candidatura europea", ha expuesto.

"Jerez tiene una experiencia muy valiosa y unas propuestas culturales con las que compartimos muchos puntos de conexión. Queremos aprovechar ese conocimiento, unir esfuerzos y transformar el trabajo realizado en nuevas oportunidades de colaboración. Granada 2031 es un proyecto abierto, que crece cuando compartimos iniciativas y sumamos el talento y la experiencia de otros territorios", ha señalado.

Además, la alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo, ha destacado que el apoyo de la ciudad con Granada quedó recientemente refrendado por unanimidad en el pleno para que sea la próxima Capital Europea de la Cultura en 2031. García-Pelayo ha afirmado que "Jerez quiere que sea una ciudad andaluza y por ellos apostamos por Granada con actuaciones como estás". Así, ha señalado que "esperamos que nuestros conocimientos sobre la cultura Gitana y el flamenco ofrezca a Granada a reforzar su candidatura con un proyecto fuerte".

La primera línea de trabajo estará centrada en el flamenco y su conexión con las músicas tradicionales de raíz europea y los lenguajes musicales contemporáneos. El objetivo es favorecer el encuentro entre distintas tradiciones, impulsar nuevas experiencias creativas y reforzar la proyección internacional del flamenco como patrimonio cultural vivo. Granada y Jerez serán los principales espacios de desarrollo de esta iniciativa, con el liderazgo institucional y la coordinación general del Instituto Andaluz del Flamenco.

La segunda propuesta abordará la identidad europea gitana a través de un proyecto cultural itinerante que partirá de Rumanía y recorrerá distintas ciudades europeas hasta llegar a Andalucía. La iniciativa, concebida como una caravana artística, quiere poner en valor la memoria, la cultura y la diversidad del pueblo gitano, generando espacios de encuentro, intercambio y creación compartida. Granada y Jerez participarán como ciudades anfitrionas de este recorrido, que forma parte del legado cultural del trabajo desarrollado por la candidatura jerezana.

Estas dos iniciativas se integran en la estrategia de cooperación territorial de Granada 2031, que cuenta también con la participación expresa de Ceuta y Melilla, ambas incorporadas al Consorcio Granada Capital Europea de la Cultura 2031.

A esta red de colaboración se suma la reciente firma de una Declaración de Intenciones entre los ayuntamientos de Granada y Sevilla para impulsar proyectos culturales y humanísticos comunes, con especial atención a la promoción de la lectura, la creación literaria y la puesta en valor del legado de la Generación del 27.

Carazo ha destacado que la candidatura granadina quiere seguir incorporando alianzas que permitan ampliar su alcance y representar la diversidad cultural del territorio.

"Queremos que Granada 2031 sea una oportunidad para trabajar juntos, compartir recursos, conocimiento y proyectos, y fortalecer la presencia de Andalucía en Europa. Estamos construyendo una candidatura que va más allá de una ciudad, que reconoce el valor de nuestros territorios y que quiere dejar una red de relaciones y proyectos culturales duraderos", ha concluido la regidora.