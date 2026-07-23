Granada acoge por primera vez el Sorteo de Oro de Cruz Roja con más de siete millones de euros en premios

Sorteo de Oro de Cruz Roja celebrado en Granada. - CRUZ ROJA

GRANADA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Auditorio Manuel de Falla de Granada ha acogido este jueves por la tarde el Sorteo de Oro de Cruz Roja, que por primera vez en sus 47 años de historia se ha celebrado en la capital granadina, convertida en ciudad anfitriona de este evento. En total, se han repartido más de siete millones de euros en premios, correspondiendo el primer premio del Sorteo de Oro de Cruz Roja al número 42022 de la serie 017, dotado con tres millones de euros y vendido en Lugo.

El segundo premio, de un millón de euros, ha recaído en el número 13959 de la serie 036; el tercer premio, dotado con 500.000 euros, ha correspondido al número 25121 de la serie 057; mientras que los tres cuartos premios, de 250.000 euros cada uno, han sido para los números 40693 de la serie 128, 67731 de la serie 120 y 97573 de la serie 006. Los tres quintos premios, dotados con 100.000 euros cada uno, han correspondido a los números 95498 de la serie 027, 48352 de la serie 001 y 08370 de la serie 074, según ha detallado Cruz Roja en un comunicado.

En total, se han repartido más de 23.400 premios --el doble que en la edición anterior-- por un valor superior a los siete millones de euros. Además de los cinco premios principales, se han distribuido miles de premios entre los boletos cuyos números coincidían con el premiado en distinta serie o con las cuatro últimas cifras, con diferentes cuantías. Como novedad, este año también han obtenido premio de 12 euros los boletos cuyas tres últimas cifras coincidían con las del primer premio (42022).

Por su parte, la presidenta de Cruz Roja Española, María del Mar Pageo ha agradecido a la ciudad de Granada "la emocionante acogida" y ha recordado que "no celebramos solo un sorteo, sino algo mucho más importante: la capacidad de muchas personas de implicarse para apoyar y estar cerca de quienes más lo necesitan".

Pageo ha dado también las gracias "a toda la sociedad que hace posible nuestra labor: a las administraciones públicas, por su apoyo; a las empresas, por su confianza; y a las personas socias, donantes y tantas otras que, con su apoyo constante, nos permiten estar donde hace falta. Porque ese apoyo es el que sostiene todo lo demás".

Por su parte, la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha agradecido a Cruz Roja Española la elección de la ciudad como sede del Sorteo de Oro 2026, una decisión que, según ha señalado, "supone un orgullo para Granada y una muestra de confianza en una ciudad abierta, acogedora y comprometida con los valores de la solidaridad". Carazo ha señalado que la celebración de este acto "refuerza la proyección de Granada como ciudad capaz de acoger grandes citas, en este caso una muy especial que conecta con el alma solidaria de la ciudad".

Los voluntarios, encargados de cantar los números extraídos del bombo, han sido los grandes protagonistas del acto del Sorteo de Oro, presentado por el periodista Fran Piñuela. La jornada ha tenido un broche de oro con la actuación de la artista granadina Teresa Mood, cantante y compositora nacida en Benalúa (Granada), finalista del programa de televisión 'Tierra de Talento' y galardonada en el Festival de la Canción de Priego de Córdoba.

Las actividades programadas con motivo del Sorteo de Oro comenzaron en la mañana del jueves con la visita de la presidenta de Cruz Roja Española a la Diputación Provincial y al Ayuntamiento de Granada, donde ha sido recibida por el presidente provincial, Francis Rodríguez, y la alcaldesa de la ciudad, Marifrán Carazo. Además, Pageo ha firmado en los libros de honor de ambas instituciones.

Asimismo, se ha celebrado una jornada de puertas abiertas en la sede de Cruz Roja en Motril, en la que los invitados al sorteo han podido conocer de primera mano algunos de los proyectos que la Organización desarrolla con personas mayores, infancia y otros colectivos prioritarios.

Por último, Granada se ha teñido simbólicamente del color de Cruz Roja con la iluminación especial de algunos de los edificios y espacios más emblemáticos de la ciudad y la provincia, entre ellos la Subdelegación del Gobierno, la Torre de la Vela, la sede de la Diputación Provincial, el Museo Casa de los Tiros, el Complejo Administrativo de la Junta de Andalucía en Almanjáyar, el Museo Arqueológico y la Biblioteca de Andalucía.