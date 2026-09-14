Granada acoge la reunión de la Junta Directiva de la Red Europea de Laboratorios de Ciencia Forense

La Jefatura Superior de Policía de Andalucía Oriental, con sede en la ciudad de Granada, ha acogido entre los días 8 y 10 de septiembre una reunión, de carácter ejecutivo, de la Junta Directiva de la Red Europea de Laboratorios de Ciencia Forense - POLICÍA NACIONAL

GRANADA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Jefatura Superior de Policía de Andalucía Oriental, con sede en la ciudad de Granada, ha acogido entre los días 8 y 10 de septiembre una reunión, de carácter ejecutivo, de la Junta Directiva de la Red Europea de Laboratorios de Ciencia Forense (Enfsi). Esta institución, integrada por un total de 75 miembros, ostenta la máxima autoridad dentro del ámbito de las ciencias forenses en Europa.

Según señalan desde la Policía Nacional en un comunicado, durante esta reunión se analizaron los principales retos en Ciencia Forense y se debatió sobre la incorporación de nuevas tecnologías, con especial atención a la aplicación de la Inteligencia Artificial.

La Junta Directiva de la Red Europea de Laboratorios de Ciencia Forense, Enfsi por sus siglas en inglés (Europea Network of Forensic Science Institutes), es la organización de referencia reconocida por la Comisión Europea para armonizar y elevar la calidad de las ciencias forenses en todo el continente.

Al acto de apertura de esta reunión, que contó con varias sesiones de trabajo, asistieron la Comisaria General de Policía Científica, Carmen Solís y el Jefe Superior de Policía de Andalucía Oriental, Luis Jesús Esteban, quienes resaltaron la importancia de la formación, la innovación y la inteligencia forense para asegurar la mejora continua en los resultados generados en los laboratorios europeos y de la Policía Nacional, entre los que destacan los del laboratorio de biología ADN de Granada, sede anfitriona de esta relevante cita.

Durante las sucesivas jornadas de trabajo se han podido analizar los principales retos en ciencia forense, derivados de la continua evolución de las técnicas científicas aplicadas a las distintas disciplinas de la criminalística.

También se ha abordado la incorporación de las nuevas tecnologías, con especial referencia al uso de la inteligencia Artificial. Otro punto importante de la reunión estuvo centrado en la necesidad de reforzar lazos con otras agencias como Europol y Cepol.

La reunión ha concluido con la voluntad compartida de seguir profundizando en las líneas de colaboración abordadas y de promover futuras iniciativas de carácter científico, técnico y formativo que permitan consolidar los vínculos entre los organismos participantes.