Granada acoge este sábado la gala de los V Premios Carmen del cine andaluz.

GRANADA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Academia del Cine de Andalucía celebra este sábado en el Palacio de Congresos de Granada la quinta edición de los Premios Carmen, cuyo objetivo es reconocer la excelencia y el talento dentro de la industria cinematográfica de la región.

Estos galardones anuales buscan visibilizar las producciones, los profesionales y los artistas andaluces y ser un punto de encuentro para los profesionales del sector.

Canal Sur Televisión retransmitirá en directo la gala con un gran despliegue humano y técnico.

Además, se ofrecerán conexiones previas desde la alfombra roja, ubicada en el Hotel Saray, por la que desfilarán nominados, representantes institucionales y rostros conocidos del cine español como Belén Cuesta, Hiba Abouk, María León, Macarena Gómez, Cristina Hoyos, Natalia de Molina, Salva Reina, Ana Fernández, Antonio Dechent o Fernando Colomo, entre otros.

La retransmisión arrancará con el streaming de la alfombra roja desde las 20,00 horas en CanalSur Más y Andalucía Televisión, y continuará con la emisión de la gala a partir de las 21,45 horas en Canal Sur.

La gala estará presentada por el humorista y comunicador Manu Sánchez, en ella se rendirá homenaje al escritor y director Miguel Hermoso, galardonado con el Premio Carmen de Honor en reconocimiento a su trayectoria y aportación al cine, y se contará con las actuaciones musicales de Zahara, Antonio José, Rosa López o Lagartija Nick.

Casi un centenar de títulos han competido por llegar a la fase final de los Premios Carmen de este año. En concreto, 53 largometrajes de ficción, 26 documentales y 23 cortometrajes. Un total de 13 producciones participadas por la Radio y Televisión de Andalucía acaparan 59 nominaciones.

"Golpes", la ópera prima de Rafael Cobos; "El cielo de los animales", de Santi Amodeo", "Los Tortuga", de Belén Funes; o "Subsuelo" son los largometrajes de ficción más nominados.

En el apartado de documental destacan la producción de Laura Hojman, "Un Hombre libre"; y "Ellas en la ciudad", de Reyes Gallegos.

En la categoría de Mejor Largometraje compiten "El cielo de los animales", "Golpes", "Los Tigres" y "Los Tortuga", mientras que en Mejor Largometraje Documental lo hacen "Antonio, el bailarín de España", "Ellas en la ciudad", "La Marisma" y "Un hombre libre".

La Mejor Dirección estará entre Alberto Rodríguez ("Los Tigres"), Celia Rico ("La buena letra"), Fernando Franco ("Subsuelo") y Santi Amodeo ("El cielo de los animales").

Aspiran a Mejor Interpretación Femenina Protagonista Arantxa del Sol ("Camino negro"), Elena Martínez ("Aullar"), Paula Díaz ("El cielo de los animales') y Paz Padilla ('Cuerpos locos').

Antonio de la Torre ('Los Tigres'), Félix Gómez ('Mr.Nadie"), Jesús Carroza ("Golpes") y Manolo Solo ("Una quinta portuguesa") se medirán en la categoría de Mejor Interpretación Masculino Protagonista.

La categoría de Mejor Dirección Novel elegirá entre Alex O'Dogherty ("De todos lados un poco"), Rafael Cobos ("Golpes"), Reyes Gallegos ("Ellas en la ciudad") y Yolanda Centeno ("Tras el verano").

En la categoría de Mejor Largometraje de Producción No Andaluza, optan al Carmen cuatro de los largometrajes españoles de mayor repercusión del año como "Enemigos", "Maspalomas", "Sorda" y "Los domingos", favoritas también a los Premios Goya.