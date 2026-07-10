Granada avanza en el Presupuesto de 2027 con la aprobación de las cuentas de empresas y entes municipales

El portavoz del equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Granada, Jorge Saavedra (PP). - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada ha dado los primeros pasos para la elaboración del presupuesto de 2027 con la próxima aprobación de las cuentas de las distintas empresas y organismos municipales y participados.

Según ha avanzado el portavoz del equipo de gobierno, Jorge Saavedra (PP), el próximo jueves 16 de julio el Consejo de Administración de Granada Eventos Globales (GEGSA) abordará la aprobación de su presupuesto para 2027, mientras que durante la siguiente semana harán lo propio la Agencia Albaicín, Emasagra y Emucesa, cumpliendo así el calendario previsto para la posterior integración de todas las cuentas en el presupuesto consolidado del Ayuntamiento.

"Este equipo de gobierno ha convertido la planificación económica en una de sus principales señas de identidad. Todas las áreas municipales y entes dependientes ya están trabajando en sus presupuestos con idéntico rigor al de estos años atrás con el objetivo puesto en que Granada vuelva a disponer de su presupuesto al inicio del ejercicio para que las inversiones, los contratos y los proyectos puedan ponerse en marcha desde el primer día, sin retrasos ni improvisaciones", ha apuntado Saavedra.

GEGSA será la empresa municipal que primero lleve a aprobación sus cuentas, que para el ejercicio de 2027 contemplan una subida de la aportación municipal de 300.000 euros con el objetivo de poder intensificar la realización de eventos culturales y deportivos de envergadura en la ciudad con el horizonte de la candidatura a Capital Europea de la Cultura en 2031.

La otra gran entidad municipal, la Agencia Albaicín, afrontará su Consejo Rector del próximo viernes 24 de julio con la vista puesta en un presupuesto total de casi 830.000 euros, en lo que supone un incremento del 11,57 por ciento con respecto al de 2026 y con un incremento de la aportación municipal de un 10,23 por ciento.

Las empresas participadas también debatirán sus cuentas en los próximos días. Así, Emasagra se reunirá el próximo miércoles 22 de julio para aprobar un presupuesto de alrededor de 57 millones de euros destinados a inversiones, actuaciones de resiliencia y mejoras de instalaciones y renovación de redes de abastecimiento, y con el objetivo de "garantizar la sostenibilidad y la estabilidad de la compañía"; mientras que las cuentas de Emucesa se pondrán encima de la mesa el jueves 23 de julio.

El portavoz ha subrayado que esta elaboración anticipada de las cuentas "unida al buen trabajo de gestión han sido claves para la mejora de la situación financiera del Consistorio en estos últimos años, permitiendo incluso la solicitud de refinanciación de sus créditos pendientes para poder salir del Plan de Ajuste Económico al que lleva sometido desde 2012".

El portavoz también ha informado de que el Ayuntamiento, por primera vez en su historia reciente, ha bajado de los 20 días su periodo medio de pago a proveedores.

En concreto, el último dato disponible, correspondiente a mayo de 2026, sitúa el periodo medio de pago municipal en su mínimo histórico, 19,32 días y lleva 24 meses por debajo de los 30 días, cumpliendo de forma sostenida con los límites establecidos por la normativa estatal y con los compromisos recogidos en el Plan de Ajuste económico-financiero.