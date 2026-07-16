Granada celebra el 80 aniversario del nacimiento de Carlos Cano con un gran homenaje musical y una exposición

Presentación de la programación por el 80 aniversario del nacimiento de Carlos Cano. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Granada conmemorará el 80 aniversario del nacimiento de Carlos Cano con una programación cultural durante el próximo mes de septiembre que rendirá homenaje a uno de los artistas más trascendentes de la música española contemporánea.

La ciudad recordará al cantautor granadino con un gran concierto en el Teatro del Generalife, dentro del ciclo Flamenco 365 Días, y con la exposición 'Carlos Cano. Voces para una biografía', que podrá visitarse en el Centro Cultural Gran Capitán a partir de la segunda quincena de septiembre.

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha querido destacar que "ochenta años después de su nacimiento, su obra mantiene intacta su capacidad para emocionar, para hacernos reflexionar y para seguir construyendo puentes entre pueblos y culturas", ha dicho.

Según ha incidido, "Granada tenía la responsabilidad de celebrar este aniversario con la dimensión que merece una figura universal que llevó siempre el nombre de la ciudad por el mundo y cuya obra forma parte de la mejor historia cultural de Andalucía".

El acto central de esta conmemoración será el concierto homenaje que tendrá lugar el próximo 16 de septiembre, a las 21,30 horas, en el Teatro del Generalife, una cita excepcional que reunirá sobre un mismo escenario a Miguel Ríos, Javier Ruibal, Carmen Linares, Marina Heredia, El Hombre Garabato, Califato 3/4, María Peláe, José Antonio García y el Coro de Cámara de Granada, en una celebración colectiva de la música y el legado artístico del creador granadino.

Además del gran concierto homenaje, la programación incluirá la exposición 'Carlos Cano. Voces para una biografía', que podrá visitarse durante el mes de septiembre en el Centro Cultural Gran Capitán.

Promovida por la Asociación Memoria Carlos Cano, propone un recorrido por la trayectoria vital, artística y humana del cantautor granadino a partir del libro fotobiográfico de Juan Miguel Morales y Omar Jurado.

Concebida como un proyecto expositivo de carácter itinerante, reúne una selección de treinta fotografías acompañadas de textos y testimonios que recorren los principales episodios de la vida de Carlos Cano, desde su Granada natal hasta los escenarios que marcaron su carrera artística, poniendo de relieve su pensamiento, su compromiso con la democracia, la libertad y la cultura andaluza.

La exposición nace con una clara vocación divulgativa y pedagógica para acercar su legado a públicos de todas las edades y contribuir a preservar la memoria de uno de los creadores más relevantes de la historia cultural de Andalucía.

Carlos Cano (Granada, 1946-2000) renovó profundamente la canción de autor española desde una mirada profundamente andaluza, recuperando la copla como patrimonio popular, incorporando sonoridades mediterráneas y latinoamericanas y construyendo un lenguaje propio en el que convivían la poesía, el compromiso social y la defensa de la memoria colectiva.

Canciones como 'María la Portuguesa', 'Habaneras de Cádiz', 'Verde, blanca y verde', 'El tango de las madres locas' o 'Luna de abril' forman parte ya del imaginario musical de varias generaciones.

Desde Granada proyectó una visión abierta, moderna y profundamente humanista de la identidad andaluza, siempre vinculada al diálogo entre culturas, al mestizaje, a la libertad y a la dignidad de los pueblos.

Su capacidad para unir tradición e innovación convirtió su repertorio en un puente permanente entre la música popular, la canción de autor, el flamenco, las músicas mediterráneas y los ritmos de América Latina.