Granada contará con la primera Residencia Universitaria Pública Provincial

El presidente de la institución provincial, Francis Rodríguez, y el rector de la UGR, Pedro Mercado, presentan la futura Residencia Universitaria Pública Provincial. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Granada contará por primera vez con una Residencia Universitaria Pública Provincial que impulsará la Diputación en colaboración con la Universidad de Granada. Contará con unas 140 habitaciones y se construirá en un terreno de propiedad provincial con una superficie de 3.837 metros cuadrados en la calle Periodista Aquilino Morcillo Herrera.

La iniciativa ha sido presentada por el presidente de la institución provincial, Francis Rodríguez, y el rector de la UGR, Pedro Mercado, en un acto en el que se ha puesto de manifiesto la importancia de garantizar la igualdad de oportunidades entre los jóvenes de la provincia que quieren estudiar en la universidad.

La partida correspondiente, aprobada ya por Visogsa, se enmarca dentro de los próximos Presupuestos de la Diputación de Granada para el ejercicio 2026, que incluirán una inversión específica para iniciar las obras.

Rodríguez ha destacado que "Granada tendrá su primera Residencia Universitaria Pública Provincial, un espacio pensado para los jóvenes de nuestros municipios, con el objetivo de facilitar el acceso a un alojamiento".

Según ha subrayado, "esta residencia universitaria pública es una apuesta firme por fomentar la igualdad de oportunidades y por el futuro de nuestros jóvenes. Queremos que ningún estudiante de la provincia vea limitado su sueño de estudiar en la Universidad de Granada por problemas a la hora de obtener un alojamiento o por vivir lejos de la capital. Es un compromiso más con las familias de nuestros pueblos".

El presidente ha añadido que este proyecto "facilitará a las familias de nuestros municipios que sus hijos puedan contar con este recurso, haciendo que estudiar en la UGR y residir en la ciudad sea más fácil y accesible".

Además, ha insistido en que "este proyecto también busca que el talento se quede en Granada. Si conseguimos que nuestros jóvenes estudien aquí, crezcan aquí y desarrollen su vida profesional aquí, tendremos una Granada llena de vida, con más innovación y más oportunidades", ha agregado.

Por su parte, el rector de la Universidad de Granada, Pedro Mercado, ha agradecido a la Diputación de Granada "esta iniciativa ejemplar, que va dirigida a dar oportunidades y resolver uno de los problemas reales de la ciudadanía en general, y de muchas familias de nuestra provincia en particular, como es el acceso a un alojamiento digno en un momento en el que el mercado inmobiliario está muy tensionado.

Por lo tanto, como Universidad queremos felicitar a la Diputación de Granada, al presidente y a todo su equipo porque hoy ambas instituciones presentamos un nuevo proyecto estratégico para la ciudad y la provincia".

FUTURA RESIDENCIA

La futura residencia, con entre 130 y 140 habitaciones con baño individual y espacios comunes, se construirá en un terreno de propiedad provincial con una superficie de 3.837,50 metros cuadrados, ubicado en la calle Periodista Aquilino Morcillo Herrera.

Estará concebida como un espacio pensado para los jóvenes de todos los municipios granadinos, facilitando el acceso a un alojamiento a precios asequibles.

Además, la instalación contará con zonas verdes y deportivas, pensadas para el descanso, el ocio y la práctica de actividad física de los residentes, fomentando un estilo de vida saludable y un entorno agradable para estudiar y convivir.

El proyecto tiene como objetivo ofrecer un recurso público que hará más fácil y accesible residir en la capital durante los años universitarios para lo que Visogsa ya ha aprobado un montante de 90.000 euros destinado a la redacción del proyecto, paso inicial para materializar esta residencia universitaria.