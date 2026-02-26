El encuentro empresarial Jaén & Co analiza las oportunidades que ofrecen los sectores industrial y turístico

Inauguración del encuentro empresarial Jaén & Co. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El encuentro empresarial Jaén & Co ha celebrado este jueves una nueva edición, centrada en las oportunidades que ofrecen los sectores industrial y turístico. Además, ha servido para visibilizar el crecimiento empresarial en la provincia.

El Hotel HO ha acogido este foro organizado por Jaén Experience y AHA Publicidad y Eventos para la formación de gestión de equipos, gestión de ventas, transformación digital y casos de éxito y que, entre sus objetivos, tiene fomentar las sinergias entre empresas.

La segunda teniente de alcalde de la capital, África Colomo; el presidente de la Diputación, Francisco Reyes; el delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte, José Ayala, y el rector de la UJA, Nicolás Ruiz, entre otros, han participado en la inauguración.

Colomo ha señalado que el Ayuntamiento "vuelve a apoyar, junto a un nutrido grupo de administraciones y entidades un evento que se alinea con los propósitos de este consistorio, como son fortalecer las sinergias entre empresas y promover la transformación del tejido productivo jiennense".

"Son el lema de este encuentro que compartimos en el ADN de este equipo de Gobierno en nuestro día a día, en esa intención de seguir haciendo de la ciudad de Jaén una tierra de oportunidades", ha manifestado.

El presidente de la Diputación, asimismo, ha valorado la celebración de este tipo de eventos, que "son fundamentales, en primer lugar, para dar visibilidad a lo que hay" en un territorio como el jiennense.

"Porque somos los principales productores de aceite de oliva de calidad del mundo, de lo que estamos muy orgullosos, pero hay mucho más y creo que hoy se vuelve a demostrar en esta nueva edición, donde vamos a tener la oportunidad de poner el foco sobre las empresas ligadas al turismo o también la actividad en torno a la industria de la defensa", ha dicho.

PRESENTE Y FUTURO

Al respecto, Reyes ha recalcado que se trata de sectores "de presente y de futuro, que tienen que aportar al empleo y a la economía de Jaén mucho más de lo que están aportando en este momento".

En su intervención, también ha aludido a la pujanza industrial de la provincia, reflejada en iniciativas como Jaén por Industria, a la que se han adherido más de 260 empresas. Y cada vez son más, según ha añadido, "las empresas de Jaén que destacan a nivel nacional e internacional en segmentos muy diversos como la industria agroalimentaria, la metalmecánica o las nuevas tecnologías".

"Para la Diputación Provincial es un placer poder colaborar en este evento, que supone dar visibilidad al mundo empresarial, a los empresarios que crean empleo y riqueza en la provincia de Jaén", ha asegurado.

Por su parte, el delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte ha incidido en el peso de la industria turística como "uno de los grandes motores de la economía jiennense y andaluza". Además, ha expresado el compromiso autonómico con "todas aquellas políticas turísticas y empresariales modernas, orientadas a la calidad, a la sostenibilidad y a la diversificación".

En este punto, Ayala ha señalado la importancia de contar con profesionales que, como el panel de expertos presente en Jaen & Co, "ahondan en las claves del éxito, que ayudan a profundizar en el desarrollo empresarial, también el turístico, como base de la creación de empleo y riqueza".

BASE SÓLIDA DE CONOCIMIENTO

El rector de la Universidad de Jaén ha resaltado que este evento, "no sólo reúne talento, sino que proyecta la ambición de una provincia que sabe hacia dónde quiere caminar", al tiempo que ha defendido la "base sólida de conocimiento" que se requiere para el éxito empresarial.

Ha explicado que la UJA no concibe su labor de manera aislada, sino que su misión es ser un "catalizador y dinamizador" de la economía e "impulsar y participar en aquellos proyectos estratégicos y tractores con capacidad de transformar" la provincia".

"No solo formamos profesionales, sino que generamos soluciones; no solo investigamos, sino que transferimos tecnología y 'know how' para que nuestras empresas sean más competitivas en un mercado cada vez más global y competitivo. Estamos aquí para poner en valor que el éxito empresarial requiere una base sólida de conocimiento. Esa es la alianza que ofrecemos", ha asegurado.

Y es que, la UJA es "una palanca de progreso, una institución que quiere estar directamente conectada con la sociedad, con las empresas y con las personas; con las necesidades de los jiennenses", según Ruiz, que también participa esta tarde en una charla coloquio junto al propietario del grupo energético Audax Renovables, José Elías.

La cuarta edición de este foro de cultura empresarial y fomento del emprendimiento, donde se abordan cuestiones como el liderazgo, la innovación, la transformación empresarial y la creación de oportunidades de negocio, también cuenta con Antonio Catalán, presidente de ACHM Hotels by Marriott, la principal gestora hotelera del sur de Europa.

El programa del encuentro incluye una mesa redonda sobre el sector del plástico, uno de los de mayor peso en la provincia, y otra con profesionales que exponen casos de éxito en sectores diversos como el deportivo, la restauración, el agroalimentario o el textil.