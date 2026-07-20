Granada destinará la recaudación del concierto 'SuperDani Blues' a la investigación del síndrome de Mitchell

Presentación del concierto 'SuperDani Blues'. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Isabel la Católica de Granada acogerá el próximo domingo 26 de julio a las 20,30 horas el concierto solidario 'SuperDani Blues', protagonizado por la Blues Band Granada & Amigos.

Toda la recaudación se destinará íntegramente a impulsar la investigación del síndrome de Mitchell, una enfermedad ultrarrara de la que apenas existen una treintena de casos diagnosticados en el mundo, entre ellos el de Dani, un niño granadino cuya historia ha movilizado a toda la ciudad.

El concierto ha sido presentado este lunes en un acto en el que el concejal de Cultura, Jorge Saavedra, acompañado de representantes de la Blues Band y de los padres de 'Súper Dani', ha querido subrayar que para el Ayuntamiento de Granada es un "orgullo" poder colaborar con una iniciativa como SuperDani Blues.

"Granada ha demostrado durante estos meses que es una ciudad comprometida, capaz de unirse cuando una familia necesita apoyo y cuando la investigación necesita el impulso de toda la sociedad".

Saavedra también ha tenido palabras para el equipo investigador de la Universidad de Granada, liderado por el doctor Pablo Ranea que ha asumido el reto de encabezar la línea de estudio, y ha invitado a toda la ciudadanía a acudir el 26 de julio "para seguir demostrando que Granada también sabe responder cuando la ciencia, la solidaridad y la cultura caminan de la mano".

MOVIMIENTO SOLIDARIO

SuperDani Blues se suma a un movimiento solidario que arrancó cuando la familia de Dani hizo público su caso durante el partido inaugural de la Liga Endesa entre el Covirán Granada y el Joventut Badalona, y desde entonces ha unido a instituciones, investigadores, profesionales sanitarios, empresas, asociaciones, medios de comunicación y ciudadanía en torno a un mismo objetivo.

Gracias a ese compromiso colectivo, se han impulsado decenas de iniciativas solidarias que han permitido recaudar más de 100.000 euros destinados íntegramente a la investigación, y poner en marcha una línea de investigación pionera liderada por el equipo del doctor Pablo Ranea en la Universidad de Granada.

Alberto Fernández 'Zamo', padre de Dani, ha traslado el agradecimiento de toda la familia: "Cuando decidimos contar la historia de Dani no sabíamos qué iba a ocurrir. Hoy sentimos que no caminamos solos. Cada mensaje, cada gesto, cada persona que se acerca nos da fuerza para seguir adelante cada día".

'Zamo' ha avanzado además que, tras el verano, verá la luz la Asociación SuperDani, creada para seguir impulsando la investigación y acompañar a familias que conviven con enfermedades ultrarraras, y anunció la próxima publicación del libro SuperDani, una herramienta de apoyo para otras familias que puedan enfrentarse a una realidad similar.

Las entradas tienen un precio de 20 euros y pueden adquirirse en Redentradas. Las cien primeras personas en acceder al teatro recibirán gratuitamente la caja conmemorativa del 20 aniversario de Blues Band Granada.

Quienes no puedan asistir pueden colaborar a través de la Fila Cero a través del siguiente enlace: 'https://superdanimitchell.playoffinformatica.com/preinscripc...').