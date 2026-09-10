Granada entrega a Jaime Siles el Premio Internacional de Poesía Federico García Lorca por su trayectoria

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, junto a Jaime Siles en la entrega del Premio Internacional de Poesía Federico García Lorca. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Granada ha acogido este jueves la entrega del XXII Premio Internacional de Poesía Ciudad de Granada-Federico García Lorca al poeta valenciano Jaime Siles, en un escenario simbólico como la Huerta de San Vicente, Casa-Museo Federico García Lorca. El Ayuntamiento de Granada, a través del programa Granada Ciudad de Literatura Unesco, reconoce así la trayectoria de uno de los grandes poetas españoles contemporáneos, cuya obra ha sido distinguida con algunos de los principales galardones de la literatura en lengua española.

Siles fue elegido ganador en 2025 entre 37 candidaturas procedentes de 15 países, en reconocimiento a su trayectoria poética. El premio, que cuenta con la colaboración de la Fundación 'la Caixa', está dotado con 20.000 euros, según ha informado el Consistorio en una nota.

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha puesto en valor la figura de Jaime Siles y el significado de que su nombre pase a formar parte de la historia de un premio que, desde 2004, ha reunido a algunas de las voces más destacadas de la poesía española e hispanoamericana. Carazo ha señalado que "eso es también lo que ocurre con Federico García Lorca. Su nombre permanece porque su lenguaje sigue escribiéndose en nuestra memoria, en nuestra ciudad y en nuestra cultura. Y hoy Granada incorpora a ese diálogo el nombre de Jaime Siles".

La alcaldesa ha subrayado que Siles y Lorca, desde lenguajes y épocas diferentes, comparten "la capacidad de hacer de la palabra una forma de conocimiento y convertir la poesía en una búsqueda sobre la identidad, la vida, la muerte, el deseo y la memoria".

Carazo ha destacado que "Lorca convirtió preguntas en imágenes, símbolos, música y emoción. Siles las ha llevado hacia el territorio de la conciencia, del pensamiento y del lenguaje", y ha defendido que el poeta valenciano no busca repetir a Lorca, sino "dialogar con él" y trasladar algunas de las grandes preguntas de su obra a una poesía "nueva, personal y profundamente contemporánea".

En este sentido, la alcaldesa ha vinculado el reconocimiento con el momento que vive Granada, una ciudad que continúa recuperándose de las consecuencias de los seísmos y que encuentra también en la cultura un espacio para recuperar la confianza, compartir y mirar hacia adelante. "En estos días en los que Granada se está recomponiendo de las heridas que han dejado los seísmos, la cultura y la poesía nos ofrecen un refugio para el alma y una mirada hacia el futuro", ha afirmado.

Carazo ha destacado que la poesía y la cultura tienen la capacidad de acompañar en los momentos difíciles, ayudar a poner palabras a lo vivido y recuperar espacios de encuentro que permitan avanzar juntos. "Ese es también el camino de Granada hacia 2031: hacer de la cultura un espacio de encuentro, de memoria y de futuro, una cultura próxima, abierta y de calidad que nos ayude a recomponer nuestras heridas, fortalecer nuestros vínculos y mirar al futuro sin olvidar quiénes somos", ha señalado.

Tras recibir el galardón, Jaime Siles ha agradecido al Ayuntamiento de Granada, al jurado y a la ciudad el reconocimiento a una trayectoria dedicada a la poesía, la investigación y el conocimiento. El poeta ha destacado el significado especial de recibir un premio que lleva el nombre de Federico García Lorca y que le incorpora a una nómina de autores fundamentales de la poesía en español, al tiempo que ha puesto en valor la dimensión literaria y humana de un reconocimiento convertido, por su trayectoria, en una de las grandes referencias de la poesía iberoamericana.

Jaime Siles, nacido en Valencia en 1951, es poeta, filólogo, crítico literario, traductor y catedrático de Filología Clásica. Su trayectoria poética comenzó con Génesis de la luz y se ha desarrollado durante más de cinco décadas a través de una obra extensa y personal, en la que conviven la tradición clásica, la reflexión sobre el lenguaje, la cultura europea y la experimentación formal. Su poesía ha sido traducida a distintas lenguas y publicada en numerosos países.

Entre sus reconocimientos figuran el Premio Ocnos de Poesía, el Premio Nacional de la Crítica, el Premio Internacional Loewe, el Premio Internacional de Poesía Generación del 27, el Premio Teresa de Ávila, el Premio Nacional de Poesía José Hierro, el Premio Andrés Bello, el Premio Internacional de Poesía Jaime Gil de Biedma y el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana 2026.

El XXII Premio Internacional de Poesía Ciudad de Granada-Federico García Lorca se suma así a una de las nóminas más prestigiosas de la poesía contemporánea en español. Desde que Ángel González recibiera la primera edición en 2004, el galardón ha reconocido a autores como José Emilio Pacheco, Blanca Varela, Francisco Brines, Tomás Segovia, José Manuel Caballero Bonald, María Victoria Atencia, Fina García Marruz, Pablo García Baena, Eduardo Lizalde, Rafael Guillén, Rafael Cadenas, Ida Vitale, Pere Gimferrer, Darío Jaramillo Agudelo, Julia Uceda, Yolanda Pantin, Luis Alberto de Cuenca, Raúl Zurita, Circe Maia y Coral Bracho. Una trayectoria que ha convertido al Premio Lorca en uno de los grandes reconocimientos de la poesía escrita en español.

La entrega del premio ha puesto el broche a las Jornadas de homenaje a Jaime Siles organizadas por el Ayuntamiento de Granada los días 9 y 10 de septiembre, que han incluido una mesa redonda sobre su vida y obra, una lectura de poemas y la presentación de la antología 'El lenguaje, el mundo, la palabra', publicada por el Ayuntamiento dentro de la colección Granada Literaria con selección y prólogo de la profesora Sonia Fernández Hoyos.

Las jornadas se han completado con la incorporación de una nueva placa dedicada a Siles en el paseo literario 'Poetas en el Jardín de los Mártires', donde su nombre y sus versos pasan a convivir con los de los anteriores ganadores del Premio Lorca, junto a las placas dedicadas a Federico García Lorca, San Juan de la Cruz y José Zorrilla.