'Granada es Flamenco 365' reunirá a Estrella Morente, Manuel Liñán, Eva Yerbabuena y Los Planetas

Presentación de 'Granada es Flamenco 365' . - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Granada volverá a situar el flamenco en el centro de su agenda cultural con la celebración, del 12 al 19 de septiembre, de una nueva edición de 'Granada es Flamenco 365', que contará con estrenos absolutos y reunirá a grandes figuras como Estrella Morente, Manuel Liñán, Eva Yerbabuena y Los Planetas.

La programación se desarrollará en algunos de los espacios patrimoniales más emblemáticos de Granada, convirtiendo cada escenario en una experiencia cultural única. La iglesia de Santos Justos y Pastor, el Carmen de los Mártires, la Casa de las Chirimías, el Albaicín y el Teatro del Generalife acogerán espectáculos concebidos específicamente para dialogar con la riqueza monumental de la ciudad.

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha subrayado que "en un momento decisivo para la candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031, proyectos como Granada es Flamenco 365 evidencian la capacidad de la ciudad para construir una programación cultural de primer nivel durante todo el año".

El ciclo arrancará el 12 de septiembre con el estreno absoluto de Sacratus, de Antonio Campos, una innovadora propuesta que fusiona la música sacra con la fuerza expresiva del flamenco.

El Carmen de los Mártires será escenario del estreno de Diálogos Flamencos: La Escucha, con Irene Rueda, Pablo Fernández, Alfredo Tejada y Agustín Barajas, y también del estreno absoluto de Guitarra de Cante, encabezado por Juan Habichuela Nieto junto a un destacado elenco de artistas granadinos.

La programación recuperará además espacios históricos para acercar gratuitamente el flamenco a la ciudad con iniciativas como Balcones al Flamenco, desde la Casa de las Chirimías, o Cuando el Albaicín suena, flamenco lleva, un recorrido artístico y didáctico que convertirá el barrio Patrimonio Mundial en un gran escenario al aire libre con actuaciones de cante, toque y baile, además de actividades divulgativas dirigidas a vecinos y visitantes.

El Teatro del Generalife acogerá cuatro grandes citas. El 17 de septiembre llegará Manuel Liñán con Bailaor@, una de las propuestas más innovadoras y reconocidas del baile flamenco contemporáneo.

Premio Nacional de Danza y referente internacional, el artista granadino presenta un espectáculo que reivindica la libertad creativa y la identidad a través del flamenco, en una producción de enorme fuerza escénica que contará con la participación especial de Eva Yerbabuena, una de las grandes embajadoras del baile flamenco en el mundo.

La velada incluirá además un emotivo homenaje al maestro Mario Maya, figura imprescindible para comprender la evolución del flamenco contemporáneo y uno de los grandes renovadores de este arte desde Granada.

La programación continuará el 18 de septiembre con Estrella Morente y su espectáculo De Estrella a Estrellas, una propuesta especialmente concebida para rendir homenaje a las grandes voces y creadores que han marcado la historia de la música y del flamenco.

La artista granadina ofrecerá un recorrido cargado de emoción, sensibilidad y memoria, en el que dialogará con el legado de quienes han inspirado su trayectoria artística, consolidando una vez más su condición de una de las grandes voces del flamenco actual.

El broche final llegará el 19 de septiembre con el concierto Esencial de Los Planetas, una de las bandas más influyentes de la música española y profundamente vinculada a Granada.

Con más de tres décadas de trayectoria, el grupo ofrecerá un concierto que recorrerá algunos de los temas más emblemáticos de su carrera.

HOMENAJE A CARLOS CANO

Dentro de la programación de esta edición, uno de los momentos más esperados y emotivos llegará el próximo 16 de septiembre, cuando el Teatro del Generalife acogerá el gran concierto conmemorativo del 80 aniversario del nacimiento de Carlos Cano.

Este homenaje reunirá sobre un mismo escenario a Miguel Ríos, Javier Ruibal, Carmen Linares, Marina Heredia, María Peláe, Anni B Sweet, José Antonio García, Pasión Vega, Paulina del Carmen, El Hombre Garabato y el Coro de Cámara de Granada.

Junto a la programación artística, Granada es Flamenco 365 incorpora una importante dimensión social y educativa con talleres didácticos y un cinefórum flamenco en el Centro Penitenciario de Albolote, que cuentan con la colaboración de la Peña de la Platería, donde el arte jondo se convierte en una herramienta de inclusión, convivencia, desarrollo personal y acceso a la cultura.

Del mismo modo, varias de las actividades del programa serán de carácter gratuito, permitiendo que vecinos y visitantes puedan disfrutar del flamenco en espacios públicos y patrimoniales.

La edición de 2026 cuenta con la colaboración especial de la Fundación "la Caixa", cuyo apoyo hace posible el desarrollo de las actividades de carácter social, educativo e inclusivo.

Asimismo, Emasagra participa como patrocinador de esta edición, consolidando una alianza entre instituciones y empresas comprometidas con la promoción del patrimonio, la cultura y el desarrollo de Granada.

El delegado en funciones de Cultura y Deporte, David Rodríguez, ha manifestado que "para la Junta de Andalucía es una satisfacción presentar una nueva edición de un proyecto que demuestra que el flamenco ocupa un lugar central en la vida cultural de Granada y que ha llegado para consolidarse como una cita estable dentro de su calendario cultural".

"Seguimos impulsando iniciativas que contribuyen a preservar, difundir y proyectar el flamenco. En esta edición lo hacemos a través del Patronato de la Alhambra y Generalife, colaborando mediante la cesión del Teatro del Generalife, uno de los espacios escénicos más emblemáticos de Andalucía y un marco excepcional para acoger una programación de primer nivel como Manuel Liñán, Eva Yerbabuena y Estrella Morente, junto con la actuación de Los Planetas, pero también quiero destacar la dimensión social y educativa del programa, que acerca el flamenco a distintos espacios de la ciudad y lo convierte en una herramienta de participación, inclusión y acceso a la cultura para todos", ha apuntado.

Las entradas para los espectáculos de Granada es Flamenco 365 ya se encuentran a la venta a través de la plataforma RedEntradas y de la página web oficial de la Bienal de Flamenco de Granada.