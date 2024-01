Granada impulsa un protocolo contra la violencia infantil en el deporte

GRANADA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada ha impulsado un protocolo de actuación contra la violencia infantil en las instalaciones deportivas municipales, con charlas y cursos de formación dirigidos al personal de la Concejalía de Deportes, así como "directivos de entidades deportivas y empresas del sector, entrenadores, monitores, profesores de educación física y padres y madres de deportistas".

Se hace, según ha informado el Ayuntamiento de Granada en una nota de prensa este martes, atendiendo al sentir del artículo 39 de la Constitución y a las directrices de la Ley Orgánica 8/2021 y a las indicaciones del Comité de Derechos del Niño.

A través de un decreto, según ha detallado el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Granada, Jorge Iglesias, el consistorio ha aprobado una serie de medidas encaminadas a la protección del menor frente a la violencia en el deporte.

"A partir de ahora, las entidades que utilicen las instalaciones municipales tendrán que aceptar este protocolo de manera formal tanto para el desarrollo de los entrenamientos como para la disputa de las competiciones, en las que deberán realizar acciones que favorezcan el juego limpio".

"Además, las entidades deportivas, las empresas de servicios deportivos y las concesionarias de instalaciones deportivas municipales deberán designar un delegado o delegada de protección contra la violencia infantil y elaborar un protocolo de prevención, detección y denuncia de actos violentos contra los niños y adolescentes".

"También requerirán la presentación del certificado de antecedentes penales en delitos de naturaleza sexual de las personas que participan en los programas dirigidos a menores", ha explicado Iglesias.

DOS ADULTOS AL MENOS POR MENOR

Este protocolo también contempla la prohibición de cerrar con llave los locales o espacios en uso y sólo se permitirá el acceso al personal autorizado. Tampoco se pueden utilizar dispositivos de grabación de imágenes y se establece como obligación la presencia de dos adultos con un menor para "evitar que una persona mayor de edad esté sola con un niño a niña".

La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Granada quiere visibilizar esta iniciativa colocando mensajes en sus instalaciones deportivas. Entre otras, cabe destacar los destinados a padres y madres.

Serán frases como: 'No me grites', 'no grites al entrenador', 'no menosprecies al árbitro', 'no menosprecies a mis compañeros', 'ríe y disfruta viéndome jugar', 'no pierdas la calma', 'no olvides que es solo un juego' y 'con tu apoyo seré feliz'.