Granada impulsa la recuperación de los elementos de madera del Puente de las Titas y del Parque Antonio Jiménez

Este lunes han comenzado las obras en el Puente de las Titas y está previsto que concluyan el 7 de agosto, mientras que los trabajos en el Parque Antonio Jiménez Blanco se iniciarán el 5 de agosto y finalizarán, previsiblemente, el 21 de agosto. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada va a acometer durante el mes de agosto una actuación integral de recuperación de las estructuras de madera del Puente de las Titas y del Parque Antonio Jiménez Blanco con el objetivo de mejorar la seguridad de ambos espacios, reforzar su conservación y embellecer dos enclaves muy utilizados por los granadinos.

Según ha informado el portavoz del equipo de gobierno, Jorge Saavedra, acompañado por el concejal de Mantenimiento, Francisco Almohalla, la intervención supone una inversión municipal superior a los 65.400 euros y permitirá renovar los elementos de madera deteriorados mediante la sustitución de 265 lamas, 335 metros lineales de rastreles y el tratamiento de 688 metros cuadrados de superficie con trabajos de lijado y la aplicación de un aceite protector específico, favoreciendo así una mayor resistencia frente al desgaste y a la intemperie.

Así, por un lado, en el Puente de las Titas, conocido popularmente como Puente de las Brujas y que conecta el entorno del Paseo del Salón y el Paseo de los Basilios, el Ayuntamiento invertirá 12.979,83 euros para renovar el revestimiento de madera de esta pasarela peatonal.

La actuación permitirá sustituir las lamas deterioradas y mejorar el pavimento, eliminando la sensación de inseguridad que generan algunos elementos sueltos o dañados, aunque sin que exista riesgo estructural para los usuarios. Los trabajos contemplan la sustitución de 60 lamas de madera IPE, 90 metros lineales de rastreles y el tratamiento de 105 metros cuadrados de superficie mediante lijado y posterior aplicación de un aceite protector para garantizar una mayor durabilidad de la madera.

La segunda actuación se desarrollará en el Parque Antonio Jiménez Blanco, con acceso desde la calle Paco Seco de Lucena, donde el deterioro de parte del entarimado ha obligado incluso al cierre preventivo de algunas zonas para garantizar la seguridad de los usuarios.

En este espacio se invertirán 52.442,71 euros para sustituir 205 lamas de madera IPE, 245 metros lineales de rastreles y actuar sobre 583 metros cuadrados de superficie mediante labores de lijado y tratamiento protector, recuperando así la funcionalidad y la imagen de estas plataformas de madera.

Este lunes han comenzado las obras en el Puente de las Titas y está previsto que concluyan el 7 de agosto, mientras que los trabajos en el Parque Antonio Jiménez Blanco se iniciarán el 5 de agosto y finalizarán, previsiblemente, el 21 de agosto, aprovechando el periodo estival para minimizar las molestias a los usuarios.

Saavedra ha destacado que mantener la ciudad en buen estado va mucho más allá de reparar desperfectos; "supone conservar el patrimonio urbano, cuidar aquellos espacios que utilizan miles de personas cada día y seguir haciendo de Granada una ciudad más amable y atractiva".

Asimismo, ha señalado que estas actuaciones "permiten prolongar la vida útil de las infraestructuras municipales, mejorar la seguridad y ofrecer una mejor imagen de nuestros parques, paseos y espacios públicos".

El portavoz del gobierno municipal ha subrayado que el Ayuntamiento de Granada mantiene un programa permanente de conservación y mantenimiento de los espacios públicos "para que Granada siga siendo una ciudad cuidada, accesible y agradable para vivir, en la que cada actuación, por pequeña que parezca, contribuye a mejorar la calidad de vida de los vecinos y a preservar el patrimonio urbano para las generaciones futuras".