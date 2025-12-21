Granada licita la construcción de un gran parque infantil inclusivo en la Avenida Federico García Lorca

Archivo - La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, durante la inauguración de la I Bienal de Flamenco, a 5 de septiembre de 2025 en Granada (Andalucía, España). (Foto de archivo). - Arsenio Zurita - Europa Press - Archivo

GRANADA 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada ha sacado a licitación el proyecto para la construcción de una nueva y gran zona de juegos infantiles en la Avenida Federico García Lorca, en el Distrito Beiro, con un presupuesto base de 422.212,33 euros y un plazo de ejecución estimado de tres meses.

La actuación permitirá transformar la explanada existente frente a la transitada instalación deportiva Inacua en un parque infantil "moderno, accesible e inclusivo, concebido como un nuevo espacio de ocio, encuentro y convivencia para las familias del barrio", según ha detallado este domingo el Ayuntamiento en una nota.

La licitación de este proyecto se enmarca en el Plan de Obras Municipales 2024-2027 y en el I Plan Integral de Embellecimiento de Plazas, Parques y Jardines, un programa que contempla más de 60 actuaciones en todos los distritos de la ciudad y una inversión cercana a los 40 millones de euros, con el objetivo de "mejorar la calidad de los espacios públicos y reforzar la vida en los barrios".

La futura zona infantil se ubicará en el entorno del Centro Deportivo Antonio Prieto y las calles Valle Gran Rey, Palmita y Torres, y estará organizada en diferentes áreas de juego adaptadas a distintas edades.

El proyecto incluye columpios, toboganes, estructuras de trepa, juegos de equilibrio y elementos dinámicos, todos ellos instalados sobre pavimento continuo de caucho de seguridad, que "aportará colorido, confort y protección frente a caídas", según valoran desde el Consistorio granadino.

Uno de los "pilares fundamentales" de la actuación --agregan desde el Ayuntamiento-- es su "carácter inclusivo", ya que los elementos de juego permitirán el uso por parte de niños "con distintas capacidades, favoreciendo la igualdad, la integración y el juego compartido".

Además, el proyecto contempla la mejora del entorno con zonas verdes, sistema de riego y la plantación de 22 nuevos árboles, que "generarán espacios de sombra y descanso, mejorando el confort y la habitabilidad del área".

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha subrayado que, "con la salida a licitación de este proyecto, damos respuesta a una demanda vecinal en un distrito en crecimiento, apostando por espacios públicos de calidad pensados para los niños y para la vida en familia".

En este sentido, ha señalado que "los parques y zonas infantiles no son solo lugares de juego, sino espacios de encuentro que fomentan la convivencia, refuerzan la cohesión social y hacen barrio".

Carazo ha recordado que el Plan de Obras Municipales 2024-2027 tiene como objetivo "modernizar los espacios urbanos, mejorar la accesibilidad y generar entornos más saludables en todos los distritos".

"Queremos una Granada pensada para vivir, en la que los niños crezcan en espacios seguros e inclusivos y en la que los barrios cuenten con equipamientos públicos que mejoren la calidad de vida de sus vecinos", ha añadido.

Con la licitación de esta actuación en la Avenida Federico García Lorca, el Ayuntamiento de Granada reivindica que "avanza en su compromiso de seguir recuperando espacios urbanos para el disfrute ciudadano, consolidando una ciudad más amable, inclusiva y pensada para las familias desde la infancia".