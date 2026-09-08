Granada se prepara para las dos últimas etapas de La Vuelta Ciclista a España, con jornada final en la capital

Pelotón durante La Vuelta 2026 - LA VUELTA/CXCLING

GRANADA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Granada se prepara para la disputa este fin de semana de las dos últimas etapas de La Vuelta Ciclista a España que tendrá lugar este próximo sábado, 12 de septiembre, con salida en el municipio de La Calahorra y llegada en el Puerto de montaña de Collado del Alguacil, en el municipio de Güéjar Sierra; y el domingo, 13 de septiembre con una etapa con salida en la carretera de Armilla y llegada a meta final de la prueba ciclista en Granada capital, además de recorrido por municipios del área metropolitana como La Zubia, Gójar, Otura, Cúllar Vega y Santa Fe, entre otros.

Así, desde La Vueltan asegura que la etapa vigésima del sábado, de montaña y de 168,8 kilómetros de recorrido, "podría ser perfectamente la 'etapa reina', tanto por su dureza deportiva como por la espectacularidad de los paisajes de las montañas granadinas".

Ese sábado, el puerto de tercera categoría de Blancares inaugura las rampas rumbo a otros dos ascensos de primera. Las dos escaladas del puerto de El Purche (1.480 m) y la ascensión al Puerto de El Duque (1.650 m), "que cuecen al pelotón a fuego lento antes del monumental esfuerzo de subir al Collado del Alguacil (1.880 m), que pone el colofón con su categoría especial. "Al final de la jornada, la clasificación general tendrá apariencia definitiva", señalan desde la organización de La Vuelta.

"El espectáculo continúa en el paisaje con infinitas panorámicas de carreteras sinuosas sobre montañas desnudas, fértiles laderas aprovechadas al máximo para los cultivos, barrancos tallados por la fuerza del agua que alimenta los embalses y pueblos blancos encajados en los valles o colgados de los riscos", expresan desde La Vuelta para describir los paisajes granadinos de esta etapa.

Las localidades por las que pasará La Vuelta el sábado son: La Calahorra, Jerez del Marquesado, Guadix, Puerto de Los Blancares, Quéntar, Granada, Puerto de El Purche, Huétor Vega, Puerto de El Purche, Pinos Genil, Güéjar Sierra, Puerto de El Dueque, Pinos Genil, Güéjar Sierra y Collado del Alguacil. La salida neutralizada será a las 12,30 horas y la llegada se estima desde las 17,16 horas.

AFECTACIONES AL TRÁFICO EN LA CAPITAL DURANTE EL SÁBADO

Para el sábado, la Policía Local de Granada ha establecido dos franjas horarias clave para la movilidad en la capital. Una primera que coincidirá con los dos pasos previstos de la carrera por calles de la ciudad entre las 12,00 del mediodía hasta las 15,30 horas aproximadamente, según el horario que prevé la organización.

El primer paso será por Carretera de la Sierra, rotonda Duque San Pedro de Galatino, Puente Verde, avenida de Cervantes, José Tamayo, paseo Laguna de Cameros, y carretera de Huétor Vega. El segundo recorrido solo estará próximo a la ciudad con llegada por los túneles del Serrallo, salida con bajada hacia rotonda de Laguna de Cameros (junto al centro comercial), y carretera de Huétor Vega. La caravana publicitaria pasará a las 12,25 y el corte total se efectuará a las 13,30 horas.

Para este momento, la Policía Local ha pedido que los estacionamientos de la Carretera de la Sierra "deben quedar libres de vehículos a las 10,00 horas, desde los puentes de los túneles del Serrallo hasta la rotonda Duque San Pedro de Galatino, en ambos lados". Asimismo, la calle Profesor Motos Guirao debe quedar libre desde las 12,00 horas en el tramo señalizado.

La segunda franja horaria de afectaciones en la capital este sábado 12 de septiembre dará comienzo a las 20,00 horas con el cierre de los Paseos del Salón y de la Bomba, entre Cuesta Escoriaza y la Fuente de las Granadas, para preparar la meta del domingo. La restricción se alargará hasta la finalización de la prueba al día siguiente.

Durante la tarde y la noche del sábado se completará la retirada de vehículos y el vallado del circuito, según señala la Policía Local de Granada, que advierte a los conductores que no deben aparcar donde exista señalización temporal, cinta policial o vallas, "aunque el tramo parezca abierto".

EL DOMINGO, ETAPA LLANA FINAL EN GRANADA Y EL ÁREA METROPOLITANA

Ya el domingo 13 de septiembre será el turno para el cierre de La Vuelta con la etapa final, la número 21, llana y de 112 kilómetros de longitud, y que discurrirá por Granada capital y por algunos de los pueblos de su cinturón metropolitano.

En concreto, esta última etapa de La Vuelta arrancará en Carrefour Granada, en el límite con Armilla, para seguir hacia los municipios vecinos de La Zubia, Gójar, Otura, Cúllar Vega y Santa Fe para, finalmente, concluir en la capital granadina. La salida neutralizada será a las 16,20 horas y la llegada a meta, en el Paseo del Salón, etá prevista a las 19,06 horas.

En la capital granadina los corredores entrarán por la capital desde la avenida de Andalucía, Villarejo, y tomarán Camino de Ronda hasta plaza Einstein donde empieza el circuito. El primer recorrido pasará dos veces por Severo Ochoa, Fuentenueva, Constitución, Gran Vía, Reyes Católicos, Puerta Real, Acera del Darro y Paseo del Salón (meta), en sentido contrario.

El circuito común va a tener una subida por Cuesta Escoriaza, Cuesta del Caidero, Antequeruela Baja, Hotel Alhambra Palace, Paseos del Generalife y La Sabica, y una bajada por la avenida Santa María de la Alhambra (acceso nuevo al cementerio).

Los corredores pasarán a continuación por Carretera de la Sierra, rotonda Duque San Pedro de Galatino, Puente Verde, Paseo de los Basilios (en sentido contrario), Paseo del Violón, rotonda Aviación Española y Camino de Ronda. Las tres últimas vueltas se verán recortadas desde Camino de Ronda con una subida por Recogidas hasta Puerta Real para enganchar con el circuito en Acera del Darro.

RESTRICCIONES EN LA CAPITAL EL DOMINGO

La Policía Local de Granada informa de que los cortes serán progresivos a partir de las 7,00 de la mañana en Paseo del Salón y de la Bomba; Recogidas (Camino de Ronda-Puerta Real); Reyes Católicos (Isabel la Católica-Puerta Real); Acera del Darro (Puerta Real-Puente Blanco); Paseo de los Basilios; y Gran Vía. Por estas zonas solo podrán circular los autobuses. Desde las 9,00 horas de la mañana estarán cortadas Profesor Tierno Galván y Sos del Rey Católico; Poeta Manuel de Góngora; y avenida Pablo Picasso, de Camino Bajo de Huétor a avenida de Dílar.

El corte total del circuito cerrado se prevé a partir de las 14,00 horas, mientras que el del itinerario completo se implantará a las 15,30 horas. A parti de ese momento solo podrán pasar la caravana publicitaria y los ciclistas, que entrarán en la capital sobre las 16,50 horas de la tarde.

El horario previsto por la organización para la llegada a meta estará en la franja entre las 19,00 y las 19,30 horas, que será cuando empiece el desmontaje progresivo del circuito. El restablecimiento del tráfico se prevé desde las 23,00 horas.

La Policía Local de Granada pide para el domingo "extremar la atención al estacionamiento". "Si su garaje está dentro del recorrido o de una calle cortada, saque el vehículo antes del inicio de la restricción si prevé necesitarlo. Durante el cierre no puede garantizarse el acceso o la salida. No retire ni desplace vallas, cinta o señalización", señalan desde el cuerpo municipal.

Las calles afectadas serán Acera del Darro (ambos lados), Paseos del Salón y la Bomba; Carretera de la Sierra y Paseo de los Basilios, Paseo de la Sabica; Poeta Manuel de Góngora, Pablo Picasso, y Paseo del Violón. Camino de Ronda en tramos señalizados, y Recogidas. En la avenida de Fuentenueva, desde plaza Albert Einstein hasta Comedores Universitarios; Callejón de Arenas; Profesor Motos Guirao, Profesor Tierno Galván, Antonio Dalmases y áreas reservadas.