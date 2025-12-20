Granada prosigue los trabajos para la articulación del nuevo plan de ordenación municipal

Archivo - La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, visitó la oficina redactora del PGOM con motivo de su activación en la Plaza del Carmen - AYUNTAMIENTO - Archivo

La oficina redactora del nuevo Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) de Granada, ubicada en la sede principal de la casa consistorial, en la Plaza del Carmen, continúa con sus trabajos mientras finalizan los informes externos ambiental y de memoria económica, ya en contratación, antes de procederse a su aprobación inicial.

Todo ello después de que a mediados de enero de 2024 quedara aprobado el avance del PGOM, y fuera publicado en la web del Ayuntamiento para la presentación de propuestas en el marco de un periodo de consultas en el que, según han indicado fuentes municipales consultadas por Europa Press, se han presentado sugerencias, todas las cuales han sido analizadas y muchas incorporadas al texto del documento en elaboración que ha de dibujar los grandes parámetros del urbanismo de la ciudad.

Igualmente habrá un periodo formal para la presentación de alegaciones, que se abrirá con la aprobación inicial del PGOM, han detallado estas mismas fuentes, que han explicado que muchas de las sugerencias planteadas hasta el momento han tenido que ver también con el detalle de la planificación, que se estipula, conforme a lo que recoge la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista) no tanto en los documentos de planeamiento general cuanto en los planes de ordenación urbana.

A mediados de enero de 2024, el Ayuntamiento de Granada apuntaba, con la aprobación del avance del PGOM en Junta de Gobierno Local, que el documento va a dar respuesta "de forma sostenible" a la demanda residencial hasta 2030 al contemplar la construcción de "como mínimo 14.000 nuevas viviendas", libres y de protección oficial, y al desarrollo de grandes infraestructuras como la integración del ferrocarril a su entrada en la ciudad, todo ello en el marco de la Lista, que impulsó precisamente la alcaldesa de la ciudad, Marifrán Carazo, del PP, en su etapa al frente de la Consejería de Fomento.

Así, con la aplicación de la última normativa vigente, sobre lo estipulado en el avance del PGOM, la oficina trabaja desde el compromiso de que "Granada continúe en la senda de recuperar población, con el objetivo claro y decidido de alcanzar los 250.000 habitantes en 2030".

El pasado junio, fue el PSOE el que informó de la activación de una batería de alegaciones al PGOM con el objetivo, entre otras cuestiones que señaló que eran esenciales para el presente y el futuro próximo de la ciudad, de "proteger los barrios ante el avance del turismo sin control y su impacto en la vivienda".