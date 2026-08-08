Granada protege sus servicios públicos digitales con una política de ciberseguridad adaptada a los estándares europeos

Granada refuerza la protección de sus servicios públicos digitales con una nueva política de ciberseguridad adaptada a los estándares europeos - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ciudad Granada da un nuevo paso en su estrategia de transformación digital con la actualización de la Política de Ciberseguridad y Protección de Datos del Ayuntamiento, adaptada a los nuevos estándares europeos para reforzar la seguridad de los servicios públicos, proteger la información municipal y garantizar un uso responsable de la inteligencia artificial.

Con esta actualización, el Ayuntamiento adapta su estrategia de ciberseguridad a los nuevos marcos europeos incorporando de forma anticipada las exigencias de la Directiva NIS2 y del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial.

Desde el Consistorio destacan que esta adaptación refuerza la gobernanza digital municipal, mejora la capacidad de prevención y respuesta ante amenazas y consolida a Granada como una administración comprometida con la protección de la información y la seguridad de sus servicios públicos.

Además, esta actualización fortalece la capacidad del Ayuntamiento para anticiparse a posibles ciberamenazas, mejorar la respuesta ante incidentes y garantizar tanto la continuidad de los servicios públicos digitales como la protección de la información municipal.

Entre las principales novedades destaca la implantación de un sistema de evaluación previa para los proyectos que incorporen inteligencia artificial, garantizando que estas tecnologías se implanten con las máximas garantías de seguridad, transparencia, supervisión humana y protección de los datos.

Asimismo, el Ayuntamiento trabaja ya en un Plan de Adecuación a la Directiva NIS2 y a la norma internacional ISO 27001, referente internacional en la gestión de la seguridad de la información, con el objetivo de reforzar la protección de los sistemas municipales, aumentar su resiliencia tecnológica y anticiparse a las futuras exigencias regulatorias.

La estrategia se completa con un Plan Integral de Contingencia ante Ciberamenazas que definirá los protocolos de prevención, detección, respuesta y recuperación frente a posibles incidentes de seguridad.

Este modelo se apoyará en una estructura específica de gobernanza formada por un Comité de Crisis y un Centro de Operaciones de Ciberseguridad, desde los que el Área de Informática coordinará la respuesta ante incidentes para garantizar la disponibilidad de los sistemas y la continuidad de los servicios públicos.

El concejal de Digitalización, Organización, Innovación y Ciudad Inteligente, Vito Epíscopo, ha destacado que "la transformación digital de una administración moderna solo es posible si se construye sobre una base sólida de ciberseguridad y confianza. En Granada apostamos por anticiparnos a los nuevos retos digitales, adaptando nuestros sistemas a los estándares europeos y reforzando la protección de los servicios públicos y de los datos de la ciudadanía".

Epíscopo ha subrayado además que "la incorporación de la Directiva NIS2, del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial y del Plan Integral de Contingencia ante Ciberamenazas refuerza el compromiso del Ayuntamiento con una transformación digital segura, resiliente y alineada con los estándares europeos más exigentes. Queremos que Granada siga siendo una referencia nacional en innovación pública, pero también en ciberseguridad, protección de datos y uso responsable de la inteligencia artificial".

Por último, el edil ha señalado que proyectos estratégicos como iQuantum reflejan la apuesta de Granada por liderar el desarrollo de la inteligencia artificial aplicada a las ciudades: "Ese liderazgo debe ir siempre acompañado de los más altos niveles de ciberseguridad, protección de datos y confianza digital para garantizar que la tecnología contribuya a mejorar la vida de las personas y la prestación de unos servicios públicos cada vez más seguros y eficientes".