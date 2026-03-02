Granada reconocerá a la deportista Ana Alonso con la Medalla de Oro al Mérito

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, y la esquiadora granadina Ana Alonso. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, elevará a la próxima Comisión de Honores y Distinciones la propuesta para conceder a la deportista granadina Ana Alonso la Medalla de Oro al Mérito, galardón que otorga el Ayuntamiento en reconocimiento a granadinos destacados.

El anuncio se ha producido con motivo de la recepción institucional ofrecida este lunes en el Ayuntamiento a la medallista olímpica, en un acto en el que la deportista granadina ha firmado en el Libro de Honor de la ciudad, y que también contado con una recepción de la Corporación Municipal en el Salón de Plenos que ha servido como reconocimiento público de la ciudad a su trayectoria y a su reciente éxito deportivo.

Con este nombramiento, el Ayuntamiento quiere homenajear la trayectoria deportiva de Ana Alonso y, muy especialmente, el hito alcanzado en los recientes Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026, donde la esquiadora de montaña obtuvo la medalla de bronce en la prueba individual de skimo y otra medalla bronce en el relevo mixto, junto a Oriol Cardona.

Este éxito cobra aún mayor valor si se tiene en cuenta que la atleta granadina regresó a la competición tras superar un grave accidente sufrido mientras entrenaba hace apenas cuatro meses, demostrando una extraordinaria capacidad de resiliencia, trabajo y determinación.

La alcaldesa ha señalado que "la propuesta de conceder la Medalla de Oro al Mérito a Ana Alonso responde al profundo orgullo que sentimos por una deportista que no solo ha situado el nombre de Granada en lo más alto del deporte mundial, sino que encarna valores como el esfuerzo, la valentía y la superación. Su historia y su ejemplo hablan de una mujer que ha sabido levantarse frente a la adversidad y competir con un compromiso ejemplar hacia sus objetivos y su ciudad", ha dicho.

Ana Alonso, nacida en Granada, ha vivido una carrera marcada por la excelencia en el esquí de montaña y el impulso constante hacia la élite internacional.

Sus medallas olímpicas suman un logro histórico para el deporte español en disciplinas de invierno y pone de manifiesto la proyección global de los talentos granadinos.

Para la alcaldesa, "reconocer a Ana con la Medalla de Oro al Mérito es también poner en valor el papel del deporte como herramienta de inspiración para las nuevas generaciones, así como su capacidad para transmitir disciplina, resiliencia y orgullo colectivo".

Durante la recepción, la regidora ha felicitado personalmente a la deportista por su éxito olímpico, destacando su "ejemplo de superación" tras el grave accidente sufrido meses antes de la competición y subrayando el "orgullo" que su logro supone para toda la ciudad de Granada.

La propuesta será elevada formalmente a la Comisión de Honores y Distinciones, donde se someterá a consideración y aprobación, y una vez ratificada, el reconocimiento se hará efectivo en la solemne ceremonia de entrega de distinciones que se celebra cada año con motivo de la festividad de San Cecilio.