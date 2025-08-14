Granada reforzará esta medianoche el plan especial de prevención contra incendios forestales

GRANADA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada refuerza el plan especial de prevención contra incendios forestales desde esta medianoche; un dispositivo que se mantendrá operativo durante al menos 48 horas para minimizar el riesgo en los entornos naturales periurbanos de la ciudad, ante la previsión de temperaturas extremas, rachas de viento y la celebración de eventos festivos, que pueden generar "descuidos que produzcan situaciones de riesgo a causa de acumulación de gente y otras circunstancias".

Así lo han informado desde el Consistorio en una nota, en la que han indicado que el plan contempla la movilización del Grupo Grafor de Bomberos, especializado en la extinción de incendios forestales, que permanecerá en guardia para una respuesta "inmediata" en caso de emergencia.

Junto a ellos, estarán en alerta efectivos de Protección Civil y Policía Local en las zonas de mayor riesgo, como los bosques periurbanos y áreas naturales próximas a la ciudad, donde realizarán labores de vigilancia y prevención, como vienen haciendo desde que se activó el plan especial, según han apuntado desde el Ayuntamiento.

Según han incidido, los medios están activados y coordinados para garantizar "la máxima protección de nuestro entorno natural, recordando que este despliegue preventivo se suma a las labores de vigilancia y limpieza que se realizan de forma continuada durante el verano".

Las altas temperaturas registradas en los últimos días han elevado el riesgo de incendios forestales y han obligado a intensificar la vigilancia. Este dispositivo especial del Grafor permitirá reaccionar de forma "rápida" ante cualquier conato de incendio, especialmente en jornadas donde la afluencia de personas a zonas verdes y las aglomeraciones de gente aumentan, debido a las diferentes fiestas que se celebran, la probabilidad de incidentes.

Han detallado que las zonas donde se intensifica este plan van desde El Fargue, Serrallo, Carretera de la Sierra, cementerio, Abadía del Sacro-Monte, Alhambra o Campus de la Salud. En total, superan las diez zonas por supervisar, lo que supone la vigilancia especial.

Así, desde el Consistorio se hace un llamamiento a la ciudadanía para extremar las precauciones, porque "es importante evitar encender fuego en zonas no autorizadas, apagar correctamente cualquier barbacoa o fogata, no arrojar colillas ni basura susceptible de arder, tales como cristales o plásticos, y prestar especial atención al uso de maquinaria o vehículos en áreas donde la vegetación se encuentre especialmente seca.

Asimismo, han recordado que hay que estacionar únicamente en zonas habilitadas y no dejar objetos que puedan actuar como fuente de calor o llamas.

Con este refuerzo en el operativo, el Ayuntamiento de Granada reafirma "su compromiso con la seguridad ciudadana y la protección del medio ambiente" y ha recordado que "la colaboración de todos es clave para prevenir y evitar que el fuego dañe el valioso patrimonio natural que rodea la ciudad".