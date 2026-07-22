Granada registra este miércoles la temperatura más alta de España al alcanzar los 44,3 grados

Archivo - Vecinos y visitantes de Málaga bajo los efectos de la segunda ola de calor. - Álex Zea - Europa Press

GRANADA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La estación de la Cartuja de Granada ha registrado este miércoles, 22 de julio, la temperatura máxima diurna más alta de España al alcanzar los 44,3 grados, en el contexto de la tercera ola de calor del verano, que comenzó el pasado martes.

Según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) publicados en su página web, consultados por Europa Press, los termómetros de la Cartuja de Granada alcanzaron los 44,3 grados a las 15,10 horas de este miércoles, siendo el guarismo más alto de todo el conjunto nacional.

Además, las dos estaciones consecutivas que registraron una mayor temperatura máxima también son granadinas, puesto que la del Aeropuerto registró 43,7 grados a las 16,30 horas, mientras que la del municipio de Loja alcanzó 43ºC a las 16,50 horas.

Fuera de las tres más calurosas se encuentra La Roda de Andalucía (Sevilla), en cuarto lugar, con 42,1 grados registrados a las 17,10 horas. El otro municipio andaluz que se encuentra entre las diez estaciones más calurosas de esta jornada es Montoro (Córdoba), en séptimo lugar, con 41,7 grados registrados a las 16,00 horas.

En contexto, la citada localidad cordobesa ya registró el pasado martes, 23 de junio, la temperatura más alta de toda España, con 45,1 grados a las 16,50 horas de la citada jornada.

El resto de municipios y ciudades que completan las diez estaciones más calurosas de este miércoles 22 son Viso del Marqués (Ciudad Real), con 42 grados a las 16,20 horas; Puertollano (Ciudad Real), con 41,9 grados a la misma hora del anterior municipio; Albacete y su base aérea, con 41,7 grados a las 15,50 y a las 16,10 horas, respectivamente; y Valdepeñas (Ciudad Real), con el mismo registro a las 16,20 horas.

Para la jornada de este miércoles la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado naranja por calor en Córdoba y Granada, además de en Málaga y Sevilla por calor. Según consta en la página oficial de la Aemet, consultada por Europa Press, las comarcas granadinas de Cuenca del Genil y Guadix y Baza, así como la campiña cordobesa y en las jiennenses de Morena y Condado, Cazorla y Segura y el Valle del Guadalquivir de Jaén se encuentran en nivel naranja por temperaturas máximas de 42 grados entre las 13,00 y las 21,00 de este miércoles.

Asimismo, la Aemet ha precisado el mismo nivel para la zona de Sierra y Pedroches de Córdoba, así como en la campiña sevillana, la Sierra Sur de Sevilla y en Antequera (Málaga) en el mismo tramo horario por temperaturas de 40 grados de máxima.

Para el próximo jueves 23 la Aemet ha vuelto a precisar de avisos naranjas en Granada y en Córdoba, en concreto en la campiña cordobesa y en las comarcas de Guadix y Baza y Cuenca del Genil por temperaturas máximas de 40 grados, también desde las 13,00 hasta las 21,00 horas.