Granada y Sevilla sellan una alianza cultural para impulsar la candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, y el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, firman una Declaración de Intenciones para impulsar la cooperación entre ambos ayuntamientos en los ámbitos cultural y humanístico. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, y el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, han firmado en la capital hispalense una Declaración de Intenciones para impulsar la cooperación entre ambos ayuntamientos en los ámbitos cultural y humanístico. El acuerdo recoge la voluntad de las dos administraciones de abrir nuevas vías de colaboración institucional, promover iniciativas conjuntas y estrechar los vínculos culturales entre ambas ciudades.

La firma de este documento se enmarca en la candidatura de Granada a Capital Europea de la Cultura 2031 y supone un nuevo impulso a la estrategia de alianzas territoriales y cooperación cultural que está desarrollando la ciudad con vistas a esta convocatoria, según han informado ambos consistorios en una nota.

La declaración parte del reconocimiento de Granada y Sevilla como dos grandes referentes humanísticos y patrimoniales de Andalucía y España, con una trayectoria histórica vinculada a la palabra escrita, las artes y el intercambio de conocimiento. Asimismo, defiende la cultura como un derecho de la ciudadanía y como un motor de cohesión social, pensamiento crítico, libertad y desarrollo comunitario, con el objetivo de situarla en el centro de las políticas públicas y de la vida cotidiana.

Durante el encuentro, Carazo ha destacado la importancia de esta declaración y la oportunidad que representa para estrechar la colaboración cultural entre ambas ciudades. "La Declaración de Intenciones entre Granada y Sevilla representa mucho más que una voluntad de colaboración institucional. Es la expresión del compromiso de dos ciudades que comparten una profunda vinculación con la cultura, el pensamiento y la literatura, y que quieren seguir avanzando juntas, sumando talento, experiencias y oportunidades. Queremos que esta cooperación se traduzca en nuevos espacios de encuentro e intercambio, así como en iniciativas para impulsar la creación cultural y literaria", ha señalado la alcaldesa.

Asimismo, Carazo ha subrayado que "esta colaboración forma parte de la visión de Granada que estamos construyendo con nuestra candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031. Queremos que Granada sea una ciudad cada vez más conectada, abierta y capaz de generar proyectos compartidos. La voluntad de cooperación expresada junto a Sevilla nos permite reforzar ese camino, establecer nuevas sinergias y dar mayor dimensión a nuestras iniciativas culturales. La cultura no entiende de fronteras administrativas, sino de cooperación, diálogo y capacidad para sumar esfuerzos en beneficio de nuestros ciudadanos".

Por su parte, el alcalde de Sevilla ha explicado que "con este pacto se refuerza el compromiso de la ciudad con el impulso y la difusión del patrimonio andaluz, consolidando un acuerdo entre dos de los grandes referentes artísticos, literarios y patrimoniales de España".

Sanz ha añadido que "con esta colaboración se abre una nueva etapa de intercambio de experiencias, la promoción conjunta de la lectura y el desarrollo de iniciativas que pongan en valor el legado de la Generación del 27 y los valores de la Red de Ciudades Creativas de la Unesco. Una vez más Granada y Sevilla expresan su voluntad de impulsar espacios de colaboración que favorezcan la circulación de ideas, el intercambio de experiencias y la conexión de sus respectivos ecosistemas culturales y creativos".

Además, el alcalde ha mostrado el respaldo del Ayuntamiento de Sevilla a la candidatura de Granada como Capital Europea de la Cultura, un proyecto que "enriquecerá el mapa cultural de toda Andalucía y multiplicará la proyección internacional de ambas ciudades". Este acuerdo da continuidad al trabajo coordinado que los dos consistorios vienen desarrollando desde la firma del protocolo del V Centenario del enlace entre Carlos V e Isabel de Portugal.

La Declaración de Intenciones establece como principales ámbitos de interés compartido el intercambio de experiencias y la promoción conjunta de la lectura y la creación literaria, así como el reconocimiento de la extraordinaria tradición intelectual y literaria de Granada y Sevilla. Ambas ciudades expresan su voluntad de favorecer una relación continuada entre sus instituciones culturales, impulsar iniciativas compartidas y generar nuevas oportunidades de cooperación que permitan conectar sus respectivos sectores creativos y culturales.

En este contexto, la colaboración entre las Ferias del Libro de Granada y Sevilla constituye una de las oportunidades para avanzar en estos objetivos, favoreciendo el intercambio de experiencias y la promoción de la lectura, los autores y la creación literaria. Esta línea de trabajo permitirá explorar nuevas vías de colaboración entre ambos encuentros culturales y sus respectivos sectores editoriales, libreros y literarios, reforzando su proyección y su capacidad para acercar el libro a nuevos públicos.

Otro de los elementos centrales del documento es la reivindicación conjunta del legado de la Generación del 27, cuyo impulso renovador, compromiso con la cultura y vocación universal representan uno de los capítulos más destacados de la historia literaria española. Granada y Sevilla comparten una estrecha vinculación con esta herencia intelectual y artística, que constituye un punto de encuentro entre ambas ciudades y una oportunidad para desarrollar nuevas propuestas culturales que contribuyan a difundir su legado y acercarlo a las nuevas generaciones.

El texto contempla también el refuerzo de la cooperación cultural desde los valores que inspiran la Red de Ciudades Creativas de la Unesco, entendiendo la creatividad, la literatura y el conocimiento como herramientas de transformación urbana, desarrollo sostenible y proyección internacional. En este sentido, la dimensión cultural de ambas ciudades abarca ámbitos tan diversos como el flamenco, las artes escénicas, la literatura, la música sinfónica y contemporánea, las artes plásticas, el patrimonio monumental y los nuevos lenguajes audiovisuales y digitales.

La declaración reconoce así el potencial de Granada y Sevilla como espacios de creación, pensamiento y convivencia, y expresa la voluntad de ambas administraciones de impulsar canales de comunicación y coordinación institucional que favorezcan la circulación de ideas, el intercambio de experiencias y la conexión de sus respectivos ecosistemas culturales y creativos.

Esta voluntad de cooperación cuenta, además, con antecedentes de colaboración institucional entre ambos ayuntamientos. Entre ellos destaca el marco de colaboración rubricado el 26 de marzo de 2026, mediante el protocolo suscrito en materia de promoción cultural y turística con motivo del V Centenario del enlace entre Carlos V e Isabel de Portugal, que constituye un precedente de entendimiento y trabajo conjunto entre las dos capitales.