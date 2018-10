Granada.- Sir Roger Penrose, físico colaborador de Stephen Hawking, imparte hoy la conferencia 'Ciencia y mente'

Actualizado 31/03/2008 7:56:20 CET

GRANADA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El físico y divulgador científico Sir Roger Penrose, profesor de la Universidad de Oxford, impartirá hoy y mañana dos conferencias en la Facultad de Ciencias, bajo los títulos 'Ciencia y Mente' y 'Grandes misterios del Universo: ¿hubo algo antes del Big Bang?'.

Se trata de una actividad organizada por el Decanato de la Facultad de Ciencias, el Instituto Carlos I de Física Teórica y Computacional, el Departamento de Electromagnetismo y Física de la Materia de la UGR y el Máster 'Métodos y Técnicas Avanzadas en Física', según informó la UGR en un comunicado.

Sir Roger Penrose (1931), físico-matemático inglés y uno de los pensadores más originales y creativos de la actualidad, es profesor emérito de la Universidad de Oxford. Profesor y colaborador de Stephen Hawking, ha contribuido muy de manera importante en los campos de la Relatividad General y Cosmología. También es muy aficionado a la filosofía y a la matemática recreativa.

Esta última actividad le llevó a descubrir hace años la 'escalera', las 'figuras imposibles' y los mosaicos o 'teselados' que hoy llevan su nombre y, juntamente con su admiración, derivada de esta actividad, por la obra del artista creador de mundos imaginarios M.C. Escher, es lo que le ha traído a Granada, donde se propone visitar con detalle la Alhambra para inspirarse en relación con un nuevo libro que está escribiendo.

En 2006 publicó 'El camino a la realidad: Una guía completa a las leyes del universo', que trata de ser una guía general sobre las leyes de la física y que constituye uno de los mejores libros de divulgación de las últimas décadas. Antes había escrito otros libros de divulgación científica, todos traducidos a todos los idiomas y con un éxito sin precedentes en obras de este tipo.

Entre los premios que ha recibido destacan el 'Eddington Medal of the Royal Astronomical Society' y 'Wolf Foundation Prize', ambos con Stephen Hawking, 'Albert Einstein Medal', 'Doctor Honoris Causa' por Warsaw University, la Katholieke Universiteit Leuven (Bélgica), o University of York.