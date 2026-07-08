Granada Unida reafirma su vigencia para las elecciones municipales y se abre a la entrada de nuevas formaciones

Presentación de la coalición Granada Unida - IU

GRANADA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Granada Unida --integrada por IU, Movimiento Sumar y Verdes Equo-- ha reafirmado la vigencia de este proyecto político para las próximas elecciones municipales y se abre a la incorporación de nuevas formaciones "para transformar el modelo de provincia".

Nacida para las anteriores municipales, la confluencia mantiene su continuidad con las tres formaciones fundacionales y afirma que este espacio político "no responde a una mera directriz impuesta desde las cúpulas de los partidos, sino a un proceso de confluencia surgido desde las bases y consolidado a través del trabajo conjunto en las calles".

"Con el objetivo de construir una alternativa real de gobierno", Granada Unida se ha declarado abierta a la incorporación de otras formaciones progresistas y movimientos sociales que "compartan el deseo de transformar la realidad granadina".

"Queremos recordarle a los granadinos que hay esperanza, que no tienen que resignarse a esta manera de hacer las cosas porque existe otra forma de gestionar la ciudad", ha manifestado la portavoz de IU, Clara Morales.

En esta misma línea, el coportavoz de Movimiento Sumar, Salva Reyes, ha incidido en que Granada Unida "está aquí para trabajar con y al servicio de la ciudadanía".

Por su parte, el portavoz de Verdes Equo, Cecilio Sánchez, ha señalado que "para cambiar el modelo de desarrollo ineficiente no bastan cuatro años; hay que planificar la ciudad con la vista puesta en el futuro y a largo plazo, algo que quienes gobiernan no han tenido en cuenta".

Los portavoces han señalado que el crecimiento de Granada debe ir acompañado de una dotación equitativa de infraestructuras en todos sus distritos.

Entre las demandas más urgentes, la confluencia ha citado la apertura de la piscina municipal del barrio del Zaidín o la protección del último solar de uso sociocultural en el barrio de La Cruz, exigiendo que este espacio "no se pierda en favor de la especulación".

Asimismo, los representantes de la coalición han calificado de "insostenible" la situación climática actual, recordando que la provincia sufre niveles de contaminación "propios de una megaurbe debido al tránsito diario de más de 200.000 vehículos".

De hecho, han acusado al actual equipo de gobierno (PP) de aplicar políticas superficiales, tales como el diseño de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) concebida meramente para "cubrir un expediente legal", o la proyección de la carretera VAU-5, una infraestructura que, según la coalición, sólo servirá para incrementar el tráfico y empeorar los indicadores de salud pública.