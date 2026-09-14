Granada Unida reclama mejorar las aceras y la accesibilidad en los Paseos de la Alhambra

Granada Unida ha reclamado una actuación para mejorar las condiciones de las aceras y del tránsito peatonal en los Paseos de la Alhambra - GRANADA UNIDA

GRANADA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Granada Unida ha reclamado una actuación para mejorar las condiciones de las aceras y del tránsito peatonal en los Paseos de la Alhambra, al considerar que el entorno de uno de los principales espacios patrimoniales de la ciudad "debe ofrecer unas condiciones adecuadas" para quienes lo recorren a pie.

La formación de izquierdas señala que los Paseos de la Alhambra, entre ellos el Paseo de la Sabica y el entorno del Generalife, constituyen un espacio de especial valor paisajístico y patrimonial y forman parte de los itinerarios de acceso y paseo por la Alhambra.

"El propio Patronato de la Alhambra y Generalife identifica los paseos laterales de los Bosques de la Alhambra como recorridos peatonales, mientras que el Ayuntamiento destaca estos caminos como espacios para disfrutar del entorno del monumento", expresan.

Sin embargo, Granada Unida advierte de que las condiciones actuales de algunos de estos recorridos "dificultan considerablemente" el paseo. La formación critica la estrechez de las aceras y, en determinados puntos, "la práctica desaparición de uno de los itinerarios peatonales, que llega a convertirse en una franja de paso muy reducida o en espacio ocupado por motocicletas".

Asimismo, señala que en otras zonas el tránsito se ve dificultado por la ubicación de farolas en mitad de las aceras y por el estado de algunos alcorques, cuyos elementos de hormigón se encuentran levantados por las raíces de los árboles, generando obstáculos y riesgos de tropiezos y caídas.

Para Granada Unida, esta situación obliga a las personas que caminan por la zona a sortear continuamente obstáculos, abandonar en ocasiones la acera por falta de espacio y compartir la vía con vehículos, "una circunstancia especialmente preocupante en un espacio que debería favorecer el paseo y el disfrute del entorno de la Alhambra".

La coportavoz de Granada Unida, Isabel Humbert, ha señalado que "no puede ser que uno de los espacios más emblemáticos de Granada, al que miles de personas llegan precisamente para disfrutar de su patrimonio y de su paisaje, no reúna unas condiciones mínimas para poder recorrerlo caminando con comodidad y seguridad".

Humbert ha reclamado que las administraciones responsables "se sienten, revisen conjuntamente el estado de estos recorridos y actúen para solucionar los problemas que existen", porque, a su juicio, "no se trata de hacer una gran intervención, sino de algo tan básico como garantizar que las personas puedan caminar por las aceras sin tener que esquivar farolas, alcorques, motos o tramos impracticables".