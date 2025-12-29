Granada valorará cada seis meses el avance del nuevo contrato de limpieza, que se activa este lunes

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, revisa los nuevos equipamientos de limpieza - AYUNTAMIENTO

GRANADA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada ha puesto en marcha este lunes su nuevo contrato de limpieza viaria y eliminación de residuos sólidos con la empresa FCC Medio Ambiente. El servicio será valorado cada seis meses, según ha indicado a los medios la alcaldesa de la ciudad, Marifrán Carazo. Se movilizan un total de 745 millones de euros para los próximos 15 años con inversiones en vehículos más eficientes, instalaciones y parque de contenedores.

Vendrán a marcar el inicio de "una nueva etapa basada en la modernización, la sostenibilidad y la calidad del servicio urbano", ha afirmado Carazo, quien ha subrayado el "paso de gigante" que se da desde el consistorio para una ciudad "más limpia y cuidada", con un servicio adaptado por fin a la nueva realidad de una Granada que ha crecido y evolucionado notablemente en los últimos 50 años y que tiene ante sí importantes desafíos en materia de movilidad, accesibilidad y sostenibilidad.

Granada dispondrá de un Centro de Control y Seguimiento del Servicio, "un paso adelante en la excelencia de la calidad del servicio desde la profunda apuesta por la modernización tecnológica y la digitalización". "Por primera vez, el Ayuntamiento, la empresa y la ciudadanía contarán con el mismo punto de referencia y con idénticos datos, accesibles y unificados, lo que nos permitirá un control exhaustivo de la calidad del servicio, posibilitando una actuación mucho más ágil ante cualquier incidencia y garantizando siempre la máxima transparencia en su desarrollo", ha señalado Carazo, según ha detallado el consistorio en nota de prensa este lunes.

El análisis se realizará, según ha explicado, a través de una plataforma digital de gestión integral de los servicios desarrollada por FCC Medio Ambiente, Vision, que ofrecerá información en tiempo real gracias a las herramientas de inteligencia artificial implementadas en el servicio dirigidas a una "mayor eficacia y eficiencia de los recursos".

Junto a esto, se ha desarrollado también una aplicación que se pondrá a disposición de los ciudadanos para el reporte directo de incidencias, facilitando la comunicación con el servicio y el equipo municipal y que se sumará al resto de canales con los que los vecinos se comunican habitualmente con el Ayuntamiento para "notificar cualquier incidencia, como la app Granada Mejora o el teléfono 010".

El nuevo contrato apuesta por el medio ambiente, la innovación y la eficiencia. Para ello, ha explicado Carazo, se incorporarán a los servicios cerca de 400 vehículos y máquinas de nueva adquisición y de la tecnología más avanzada entre equipos recolectores, y vehículos auxiliares, de limpieza y de servicios comunes, que en un 80 por ciento disponen de etiqueta ECO o Cero Emisiones.

Este apartado es uno de los que cuenta con una mayor partida económica: 33,4 millones de euros en total. Además, ha apuntado, se contará con 45 carritos de barrido manual asistido eléctrico para facilitar el desplazamiento de los trabajadores y aumentar la eficiencia de los equipos, en la línea de unos servicios más respetuosos con el medio ambiente y alineados con la Agenda 2030 de Naciones Unidas.

El nuevo servicio propone equipos flexibles que se adaptan a las características y necesidades de la ciudad, incrementando el rendimiento de trabajo y minimizando las emisiones sonoras. "Se proponen niveles de servicio más exigentes, con una mayor frecuencia tanto en barridos como en baldeos, lo que sin duda repercutirá en la sensación de limpieza de la ciudad que tendrán los ciudadanos desde las primeras semanas", ha valorado la alcaldesa.

La motorización del barrido manual, en sustitución del tradicional carrito, aumentará la eficiencia de los equipos, aportará polivalencia y mejorará la sostenibilidad. Todos los equipos de barrido mecánico de aceras y calzadas dispondrán de barredoras con pértiga de baldeo, al igual que los equipos de barrido mixto, lo que permitirá una limpieza integral húmeda que minimice las partículas suspendidas que tanto afectan a las alergias.

El baldeo de las calles incrementará sus frecuencias, incorporando al agua productos desengrasantes perfumados que faciliten la eliminación de residuos y proporcionen un agradable olor a limpio tras el tratamiento, contemplando igualmente un protocolo de actuación para la prevención de la legionelosis. Precisamente, y pese al aumento de la frecuencia del baldeo, el servicio será más sostenible, ya que se establecerán fuentes alternativas a la red de consumo para la carga de vehículos de baldeo, hidrolimpieza y fregado para alcanzar un 60 por ciento del consumo diario de agua freática.

"Estamos hablando de un modelo que combina tecnología y sostenibilidad, abriendo una nueva etapa para el futuro de la capital y situando a Granada a la vanguardia de las ciudades españolas en limpieza viaria", ha añadido la regidora. Además de toda esta organización, el nuevo contrato dispone de un servicio de intervención rápida para cualquier incidente que se detecte a cualquier hora del día y que se complementará con equipos de limpieza de solares y de desbroce mecánico.

Aunque una de las grandes apuestas del servicio pasará por la eliminación y limpieza de las pintadas vandálicas que tanto daño hacen a los espacios públicos de la ciudad, ensuciando y afeando en muchas ocasiones incluso entornos de Bienes de Interés Cultural (BIC). Para ello, el nuevo contrato incluye la creación de dos brigadas especializadas en la limpieza de pintadas vandálicas, operativas de forma continuada y que, junto a la apuesta del equipo de gobierno por medidas disuasorias como el aumento de las sanciones y la instalación de cámaras, deben contribuir a borrar estas pintadas de las paredes y de los edificios de la ciudad.

CONTENEDORES PARA RECICLAJE

La tecnología aplicada a contenedores y papeleras va a ser un pilar central en el nuevo servicio. Así, el contrato contempla un total de 5,5 millones de euros para la adquisición de nuevos contenedores sensorizados (3,1 millones de euros en este primer año de servicio), lo que permitirá "aplicar rutas dinámicas más sostenibles que aseguren la frecuencia óptima de vaciado y mejoren la eficiencia".

Junto a esto, se iniciará un plan para la sustitución de 3.500 papeleras este primer año y 4.270 en los siguientes, siendo una de cada tres exclusiva para envases de pequeño tamaño y un centenar de un modelo más ornamental que se situarán en los entornos BIC. También se sumarán una veintena de papeleras inteligentes para envases con sensores de llenado, 25 minicontenedores para chicles en los puntos que se han detectado como más conflictivos y un centenar de dispensadores de bolsas para excrementos caninos.

El nuevo contrato fija como meta elevar la recogida selectiva de 115 a 300 kilos por habitante y año en 2030, en línea con la Ley 7/2022 y el Plan Estratégico de Residuos. Para ello, se continuará con la implantación de la fracción orgánica iniciada en estos dos últimos años para dar mayor cobertura e ir reduciendo progresivamente los contenedores para el resto.

Está prevista la instalación de un total de 1.519 ecopuntos con contenedores de carga lateral de resto, orgánica, envases y papel --algunos de ellos soterrados y potenciando la fracción orgánica frente a la de resto-- y se sumará el contenedor marrón al sistema de recogida puerta a puerta del resto de fracciones en el casco histórico y demás zonas de protección de los entornos de los bienes de interés cultural. Además, y como importante novedad, la alcaldesa ha celebrado la incorporación de un sistema contra el despilfarro alimentario.