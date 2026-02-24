Hospital de Valme de Sevilla revalida la máxima certificación nacional en calidad farmacéutica para pacientes externos

Acto de entrega de la recertificación con la exposición del farmacéutico Ramón Morillo, impulsor de esta norma de calidad nacional e implicado en la consecución de la distinción obtenida. - HUV

SEVILLA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario de Valme, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, ha obtenido la recertificación de calidad y excelencia en la atención farmacéutica a pacientes externos ('Q-PEX') en su nivel Medio, consolidando así su compromiso con la mejora continua y la gestión excelente.

Se trata de la más alta distinción que concede la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH) para acreditar la calidad asistencial en las unidades de pacientes externos de los servicios de Farmacia Hospitalaria, informa el centro hospitalario en un comunicado.

QPEX es la norma de calidad emanada de la iniciativa Mapex (Mapa Estratégico para la Atención al Paciente Externo), la cual se lleva desarrollando desde el 2015 en España con la SEFH. En este sentido, Valme fue en 2019 el primer hospital nacional en liderar la implantación de esta norma, junto al Hospital de Castellón, convirtiéndose en centro pionero en la obtención de esta certificación promovida por la SEFH.

La norma Q-PEX, con el patrocinio de la compañía biofarmacéutica AbbVie, es una iniciativa novedosa a nivel mundial centrada específicamente en el ámbito del paciente externo, proporcionando estándares para el desarrollo de la actividad asistencial, docente y de I+D+i en farmacia hospitalaria.

El proceso para obtener y renovar esta certificación incluye una autoevaluación inicial del servicio, la implantación de mejoras para adaptarse a los estándares exigidos y una auditoría externa que verifica los avances logrados. Posteriormente, el centro puede solicitar nuevas revisiones para seguir progresando hacia niveles superiores de calidad.

MODELO DE REFERENCIA EN ATENCIÓN FARMACÉUTICA

La norma Q-PEX evalúa un total de 118 indicadores relacionados con la planificación, la gestión de recursos, la investigación, la innovación, la evaluación del desempeño y la mejora de la atención al paciente externo. Su objetivo es proporcionar herramientas que permitan conocer mejor las necesidades de los pacientes y reforzar aspectos clave como la comunicación entre profesional sanitario y usuario durante todo el proceso asistencial.

En 2023, el hospital sevillano alcanzó el nivel Medio de esta certificación, situándose entonces como el primer hospital andaluz en lograrlo. Ahora, en 2026, vuelve a certificar su compromiso con la excelencia, manteniéndose como el único centro andaluz que ostenta este nivel.

El farmacéutico hospitalario Ramón Morillo, uno de los farmacéuticos más implicados en esta certificación, subraya que "Q-PEX supone un incentivo para la motivación e implicación de los profesionales en la mejora continua" y destaca su potencial "sobresaliente, como demuestra su extensión a otros países, como el portugués".

MÁS PACIENTES EXTERNOS: RETO ESTRATÉGICO

La jefa del Servicio de Farmacia de Valme, Esther Márquez, señala que uno de los principales retos actuales es el incremento de pacientes externos, un ámbito estratégico sobre el que se centra esta certificación. El envejecimiento de la población y la cronificación de patologías han impulsado esta tendencia, que representa aproximadamente el 88% del gasto farmacéutico hospitalario.

En el caso del Hospital Universitario de Valme, el Servicio de Farmacia atiende cada año a cerca de 7.000 pacientes externos, lo que se traduce en unas 35.500 consultas anuales de atención farmacéutica especializada.

La entrega de la certificación se ha celebrado en el salón de actos del hospital sevillano bajo la presidencia de la directora gerente del Área Sanitaria Sur de Sevilla, Inmaculada Vázquez, quien ha destacado que el centro "vuelve a certificar su compromiso con la mejora continua, la calidad asistencial y la gestión de excelencia".

Al acto ha acudido Eutimio Tercero (subdirector de Farmacia y Prestaciones del Servicio Andaluz de Salud). Por su parte, ha asistido la jefa del Servicio de Farmacia, Esther Márquez; el farmacéutico implicado en la certificación, Ramón Morillo; el tesorero de la SEFH, José Antonio Marcos; la gerente de Relaciones Institucionales de AbbVie, Valle Iglesias, y miembros del servicio de Farmacia arropando la entrega de esta distinción.

Asimismo, a la entrega de esta distinción ha asistido la presidenta de Asociación Sevillana de Pacientes con Artritis Reumatoide (Asepar), María Ángeles Fernández, en representación de una de las patologías que generan mayor actividad en las consultas externas del Servicio de Farmacia Hospitalaria. "Su presencia pone de relieve el elevado nivel de satisfacción de los pacientes, auténtico objetivo de este reconocimiento", concluye el comunicado.