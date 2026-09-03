Granada vuelve a encontrarse con su Orquesta el próximo día 11 en la plaza de toros con el espectáculo 'Gigantes'

La Plaza de Toros de Granada volverá a convertirse el próximo 11 de septiembre en un gran espacio para la música con la celebración de la tradicional 'Fiesta con la Orquesta Ciudad de Granada', que este año presenta el espectáculo 'Gigantes'. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Plaza de Toros de Granada volverá a convertirse el 11 de septiembre en un gran espacio para la música con la celebración de la tradicional 'Fiesta con la Orquesta Ciudad de Granada', que este año presenta el espectáculo 'Gigantes'. El concierto, gratuito y abierto a todos los públicos, estará dirigido por el titular de la OCG, Lucas Macías, y contará con la participación del tenor granadino José Manuel Zapata.

La cita supone el arranque de la temporada 2026/2027 de la Orquesta Ciudad de Granada (OCG) y recupera para este encuentro uno de los espacios que ya acogió la fiesta en diferentes ediciones. La OCG mantiene así una tradición que comenzó en 1997 y que se ha convertido en una de las citas musicales más esperadas por los granadinos al final del verano.

"La Fiesta con la OCG es uno de esos acontecimientos que forman parte de la memoria cultural de Granada, una cita que cada año consigue reunir a miles de ciudadanos alrededor de una orquesta que es patrimonio cultural de nuestra ciudad y que representa la enorme calidad y el prestigio musical que Granada tiene", ha dicho la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, durante la presentación de la cita.

La regidora ha señalado que "la OCG demuestra, una vez más, que la cultura de Granada es capaz de llegar a todos, de acercarse a la ciudadanía y de ofrecer propuestas de enorme calidad artística en espacios que también forman parte de la vida de la ciudad".

En este sentido, Carazo ha subrayado que "una cita como esta refuerza el proyecto de Granada como Capital Europea de la Cultura 2031, porque demuestra que tenemos instituciones culturales de primer nivel, capacidad para generar grandes acontecimientos y, sobre todo, una ciudadanía que participa, disfruta y hace suya la cultura".

La alcaldesa ha puesto también en valor el repertorio elegido para esta edición, que bajo el título 'Gigantes' propone llevar al lenguaje sinfónico algunas de las grandes canciones de la música en castellano. "Estamos ante un concierto que une excelencia y cercanía, una combinación que define muy bien la manera en la que Granada entiende la cultura", ha señalado.

"Son canciones que forman parte de la vida de varias generaciones, reconocibles por todos, que ahora adquieren una nueva dimensión gracias a los arreglos orquestales y al talento de nuestros músicos". La propuesta incluye obras de Manuel Alejandro, Pablo Milanés, Joaquín Sabina, Antonio Vega, Juan Manuel Serrat, Silvio Rodríguez, Camilo Sesto, Shakira, Francis Cabrel y Cacho Castaña, junto a piezas de Johann Strauss y Rossini.

El título 'Gigantes' hace referencia a grandes autores e intérpretes que han contribuido a construir algunas de las canciones en castellano más reconocidas del último siglo. La propuesta busca unir estas composiciones bajo el lenguaje de la música sinfónica, aportando nuevos colores, dinámicas e inspiraciones clásicas a melodías que ya forman parte del imaginario colectivo. El resultado pretende ir más allá del acompañamiento orquestal para ofrecer una nueva lectura de canciones universales que han traspasado fronteras y que tienen en el castellano uno de sus principales elementos de conexión.

En la comparecencia, la diputada de Cultura de la Diputación de Granada, Pilar Caracuel, ha puesto en valor "la importancia que tiene para toda la provincia contar con una cita cultural de estas dimensiones, capaz de reunir a miles de personas en torno a la música y de proyectar el talento y la calidad de Granada más allá de sus propios límites".

Caracuel ha destacado que "la cultura no entiende de fronteras administrativas y acontecimientos como este permiten que Granada capital y la provincia compartan y proyecten una misma identidad cultural", al tiempo que ha felicitado a la OCG y al Ayuntamiento por mantener una tradición que forma ya parte del calendario cultural granadino.

El director de la OCG, Lucas Macías, será el encargado de conducir este concierto inaugural, en una propuesta que vuelve a situar a la Orquesta en contacto directo con el gran público. Macías ha consolidado al frente de la formación una línea artística que combina la excelencia del repertorio sinfónico con nuevas formas de acercamiento de la música a la ciudadanía.

En esta ocasión, la dirección musical permitirá descubrir desde una nueva perspectiva algunas de las canciones más populares del repertorio en castellano, con la participación del tenor granadino José Manuel Zapata y los arreglos orquestales de Juan Francisco Padilla.

Por su parte, Patricia Maldonado, delegada de Fundación 'la Caixa' en Andalucía, ha destacado "el compromiso de la entidad con iniciativas que permiten acercar la cultura a un público amplio y favorecer el acceso a propuestas culturales de calidad.

La colaboración de Fundación 'la Caixa', junto a CaixaBank, contribuye a hacer posible una cita que apuesta por la cultura como espacio de encuentro y participación ciudadana y que cada año reúne a miles de granadinos en torno a la música".

Por otro lado, la gerente de la Orquesta Ciudad de Granada, Ana Mateo, ha destacado la importancia de volver a celebrar la Fiesta con la OCG como una de las grandes citas de encuentro entre la orquesta y la ciudadanía, señalando que "Gigantes es un concierto pensado para disfrutar juntos de canciones que forman parte de nuestra memoria y que, interpretadas desde la mirada sinfónica de la OCG, adquieren una nueva dimensión".

Mateo ha subrayado además que "llevar la música a un espacio como la Plaza de Toros y hacerlo de manera gratuita permite acercar la excelencia artística a miles de granadinos y compartir con toda la ciudad el inicio de una nueva temporada de la OCG".

La presentación ha contado también con la presencia de Patricia Maldonado, delegada en Andalucía de Fundación "la Caixa", y de Javier Rivas, director de Área de Negocio de CaixaBank, representantes del colaborador principal del concierto "Fiesta con la OCG".

UNA CITA GRATUITA PARA 8.000 GRANADINOS

Las invitaciones para asistir al concierto podrán retirarse hasta completar el aforo de 8.000 localidades a partir del viernes 4 de septiembre en la taquilla del Teatro Isabel la Católica y en el Ayuntamiento de Granada, en un estand situado en la entrada, en ambos casos en horario de 11,00 a 14,00 horas.

La cita tendrá lugar el viernes 11 de septiembre a las 21,00 horas en la Plaza de Toros de Granada y supondrá el inicio de la nueva temporada de la Orquesta Ciudad de Granada, que bajo el lema 'La mirada sonora' presenta una programación que amplía su relación con otras disciplinas artísticas y apuesta por reforzar el vínculo entre la formación y la ciudadanía.

La 'Fiesta con la OCG' se celebró por primera vez en 1997 y desde entonces se ha consolidado como una de las grandes citas culturales de Granada. La Plaza de Toros acogió ya este encuentro entre 2004 y 2008 y posteriormente en 2014, 2015, 2024 y 2025, convirtiéndose en uno de los escenarios asociados a esta celebración.