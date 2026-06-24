Granáfolk se celebra del 29 de junio al 5 de julio con conciertos, talleres y encuentros con artistas

Presentación de GranáFolk. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

GranáFolk, el Festival de Música Folk de Granada, se celebrará del 29 de junio al 5 de julio con conciertos, actividades familiares, talleres, encuentros con artistas y nuevas iniciativas dirigidas a la infancia en situación de vulnerabilidad.

La programación arrancará el 29 de junio en el Patio de la Huerta de San Vicente con el espectáculo familiar 'La niña que riega la albahaca y el príncipe preguntón', una propuesta con música en directo inspirada en el universo de Federico García Lorca que recupera la tradición de los títeres populares andaluces.

Entre las principales novedades de esta edición destaca Folk en Comunidad, una iniciativa de carácter social que acercará la música y la danza tradicional a niños y niñas participantes en actividades estivales de Cruz Roja y Aldeas Infantiles.

A través de talleres dinámicos y participativos, el proyecto utilizará el folclore como herramienta de inclusión, convivencia y aprendizaje.

La programación se completa con Laboratorio Folk, un taller inmersivo que permitirá al público conocer las particularidades de la danza tradicional granadina, y con Conocimiento Compartido, un encuentro abierto al público, en el que participarán los artistas folk granadinos José Bonaparte, Ramón Rodríguez y David Montañés, así como la nicaragüense Ceshia Ubau.

TRES GRANDES CONCIERTOS

La programación artística tendrá como escenario principal el Teatro Municipal Isabel la Católica, que acogerá tres conciertos que reflejan diferentes formas de entender la música de raíz.

El viernes 3 de julio llegará a Granada 'El Gato con Jotas', uno de los proyectos más innovadores del panorama folk nacional. Liderado por Sergio Gómez, el espectáculo Electrojota fusiona tradición, electrónica, poesía y performance, ofreciendo una mirada contemporánea a la música popular.

El sábado 4 de julio será el turno de Aliara, una de las formaciones más prestigiosas de la música tradicional andaluza.

Con casi cinco décadas dedicadas a la investigación y recuperación del patrimonio musical de Los Pedroches, el grupo cordobés actuará acompañado por bailarines del Grupo de Coros y Danzas Marquesa de Benamejí de Córdoba.

El festival concluirá el domingo 5 de julio con Folclore de Granada, una producción especial que reunirá por primera vez en la capital a Coros y Danzas de Granada y Coros y Danzas de Baza.

El espectáculo ofrecerá un recorrido por la riqueza y diversidad del patrimonio cultural inmaterial de la provincia, mostrando las distintas expresiones musicales, coreográficas e indumentarias que conforman la identidad granadina.

Durante la presentación, el concejal de Cultura de Granada, Jorge Saavedra, ha subrayado la importancia de iniciativas como GranáFolk para proyectar la identidad cultural de la ciudad y fortalecer la candidatura de Granada a Capital Europea de la Cultura 2031.

"Granada es una ciudad que mira al futuro desde la fuerza de sus raíces. Tenemos una tradición folclórica, musical y patrimonial extraordinaria y festivales como GranáFolk contribuyen a preservarla, difundirla y acercarla a nuevos públicos", ha señalado.