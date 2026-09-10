Grande-Marlaska inaugura la nueva comisaría de la Policía Nacional en Andújar (Jaén) tras una inversión de 7,6 millones

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, interviene en la inauguración de la nueva comisaría de la Policía Nacional en Andújar.- Ángel Díaz - Europa Press

ANDÚJAR (JAÉN), 10 (EUROPA PRESS)

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha inaugurado este jueves la nueva comisaría de la Policía Nacional en Andújar (Jaén), tras una inversión de 7,6 millones de euros.

Ubicado en la avenida 28 de febrero, en terrenos cedidos por el Ayuntamiento, el nuevo edificio viene a mejorar considerablemente las condiciones en las que el cuerpo realiza su labor.

Así lo ha indicado el ministro en un acto que también ha contado con el alcalde, Francisco Carmona; el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández; el presidente de la Diputación, Juan Latorre, y el delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo y de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública, Javier Carazo, entre otras autoridades.

Grande-Marlaska, que ha estado acompañado por el director general de la Policía, Francisco Pardo y la presidenta de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado, Sofía Hernanz, ha mostrado su satisfacción por el resultado de esta intervención.

Se trata de una actuación que ha enmarcado en el compromiso de dotar de las infraestructuras y medios necesarios a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el "desarrollo de un servicio público tan esencial como el de garantizar la seguridad" de la ciudadanía y que ésta, además, pueda ser atendida en "las mejores condiciones".

"Y a eso fue dirigido el primer Plan de Infraestructuras para la Seguridad del Estado que se cumplió en 2019-2025 con una inversión de 600 millones de euros, que fueron ampliados en otros 400 millones de los fondos de recuperación, transformación y resiliencia con el fin también de acometer obras tendentes a la sostenibilidad energética", ha dicho.

Ello ha permitido llevar a cabo "más de 400 actuaciones de todo tipo", desde construcciones como la nueva comisaría de Andújar a rehabilitaciones u otro tipo de intervenciones, orientadas a esa mayor sostenibilidad.

Ha destacado que esta política va a continuar y ya hay "un segundo plan de infraestructuras" aprobado el pasado marzo por el Consejo de Ministros con horizonte 2026-2034 y una "financiación de 900 millones de euros para proyectos de rehabilitación o nueva edificación de comisarías de la Policía Nacional y cuarteles de la Guardia Civil".

En el caso de Jaén, este segundo plan incluye la nueva Comisaría Provincial de Jaén, con una inversión prevista de casi ocho millones de euros, además de 45 millones para actualizar y renovar los módulos de alojamiento del alumnado de la Academia de la Guardia Civil en Úbeda.

MÁS EFECTIVOS

"No son inversiones improvisadas. Son el resultado de una propuesta estructurada, planificada y racional para seguir modernizando y renovando integralmente la seguridad en España, con más medios, mejores infraestructuras y, también, más efectivos", ha manifestado Grande-Marlaska.

En este sentido, ha expresado el compromiso con una oferta adecuada de empleo público, fruto de la cual, por ejemplo, las plantillas del CNP y Guardia Civil en la provincia de Jaén han aumentado "un diez por ciento" en los últimos ocho años. Un incremento que es más significativo en la comisaría de Andújar, con una subida de "casi un 30 por ciento", de manera que cuenta con 75 agentes, "18 más de lo que había en 2018".

"Ése es, sin duda, alguna nuestro compromiso. Un compromiso que también revierte más medios, más efectivos, mejor formados, mejores infraestructuras, porque revierte también en la seguridad y en las tasas de criminalidad", ha asegurado, no sin valorar que el "entorno muy seguro" que es la provincia de Jaén, con una tasa de criminalidad que está "15 puntos por debajo de la media nacional".

Por último, ha agradecido el "trabajo conjunto" de las distintas administraciones en la "mejora de algo tan esencial como es los servicios públicos", y ha tenido palabras de recuerdo para Juan José Lara, agente del CNP "fallecido en acto de servicio en el 2023 en Andujar".

El ministro ha apuntado que "es la expresión más clara y más evidente de lo que son los hombres y las mujeres" de la Guardia Civil y la Policía Nacional. "Dedicación absoluta al ciudadano hasta dar lo más importante, como es la vida", ha declarado, no sin agradecer también al Ayuntamiento el anuncio de poner su nombre a la plaza donde se sitúa la nueva comisaría local.

LAS NUEVAS INSTALACIONES

La nueva comisaría de Andújar, que ha supuesto una inversión de 7,6 millones de euros, cuenta, entre otras novedades, con una galería de tiro. Es la primera de la provincia de Jaén y permitirá a los agentes cumplir con el Plan Nacional de Tiro en la provincia, sin desplazarse hasta Granada como sucedía hasta ahora.

El edificio incorpora accesos para las personas con movilidad reducida y dispone de un grupo electrógeno y placas solares que garantizan el funcionamiento autónomo en caso de ausencia de red eléctrica.

El diseño ha cuidado las áreas de atención al público, con una zona amplia de recepción en la Oficina de Atención al Ciudadano (ODAC) y la mejora en las instalaciones de expedición de documentación, con espacios más diáfanos, amplios y funcionales.

La nueva distribución ha permitido establecer calabozos destinados a menores y a incomunicados, así como salas de declaración en la misma estancia de los calabozos y en la planta donde se ubica el Grupo Operativo Local. También se ha habilitado una sala de espera para la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) para garantizar la privacidad de las víctimas.

La comisaría cuenta con un garaje con espacio para 46 coches, ocho motos y siete furgones. Hasta ahora era necesario ocupar la vía pública circundante de los dos edificios policiales ante la falta de plazas para los vehículos. De los ocho calabozos colectivos existentes hasta ahora se pasa a siete celdas individuales, cuatro colectivas y dos de incomunicación.