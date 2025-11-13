Graz (Austria) firma su adhesión oficial a la candidatura de Granada a la Capitalidad Europea de la Cultura

GRANADA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Graz, en Austria, ha firmado su adhesión oficial a la candidatura de Granada a Capital Europea de la Cultura 2031, en el marco de una jornada de especial relevancia para la proyección internacional del proyecto.

La delegación austriaca ha visitado Granada para participar en las Jornadas Europeas de Ciudades Culturales, un encuentro organizado por el Ayuntamiento y el consorcio granadino para la Capitalidad que reúne a representantes de diferentes ciudades que, como Graz, han sido capitales europeas de la cultura.

La firma de adhesión se ha producido durante la sesión matinal celebrada en el Salón de la Mariana del Ayuntamiento, es un gesto simbólico que consolida los lazos entre Granada y Graz, y "representa un respaldo institucional de gran importancia para la candidatura granadina", según ha informado el consistorio de la ciudad andaluza en una nota.

Tras la firma, la jornada ha continuado con la celebración de una sesión dedicada al programa Erasmus Plus, en la que se han entregado los premios a los proyectos educativos y culturales más destacados. Estos reconocimientos han puesto de manifiesto el compromiso de la juventud granadina con los valores europeos de cooperación, creatividad y diversidad cultural.

Por la tarde, las actividades se han trasladado al Centro Lorca, donde se ha celebrado el encuentro principal con la participación de representantes de las ciudades invitadas y de agentes culturales locales. En este espacio de diálogo se han compartido experiencias sobre los procesos de Capitalidad Cultural, los retos de la gestión de grandes proyectos internacionales y las oportunidades que ofrece la cultura como motor de cohesión y desarrollo urbano.

Los representantes de Graz han destacado su satisfacción por "acompañar a Granada en este camino", recordando el valor que tuvo para su ciudad la experiencia vivida en 2003, tanto por su impacto cultural como por su transformación social y económica. La jornada ha servido, además, para reforzar la cooperación entre instituciones europeas y para proyectar la imagen de Granada como una ciudad abierta al conocimiento, al intercambio y a la creatividad.

Las Jornadas Europeas de Ciudades Culturales, que continuarán en los próximos meses con nuevas sesiones, forman parte de la estrategia de internacionalización de la candidatura Granada 2031. Con ellas, la ciudad consolida su papel como "punto de encuentro entre culturas, aprendiendo de la experiencia de otras capitales y construyendo una candidatura basada en la colaboración, la innovación y la participación ciudadana", han resaltado desde el Ayuntamiento granadino.