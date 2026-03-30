Los gruistas de Córdoba se concentran en protesta por "la actitud" de Construcor en la negociación de subida salarial

Concentración de gruistas ante una obra en Córdoba para reclamar una subida salarial para su colectivo. - UGT

CÓRDOBA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más de un centenar de gruistas, según los sindicatos CCOO y UGT, se ha concentrado este lunes ante una obra en las inmediaciones de Miralbaida, en Córdoba capital, para protestar por "la actitud" de la patronal cordobesa de la construcción, Construcor, en el marco de las negociaciones iniciadas tras la demanda de subida salarial planteada por los trabajadores, que la han reclamado con una huelga.

Según han informado los sindicatos UGT y CCOO de Córdoba en un comunicado conjunto, en la patronal "se han enrocado en una cifra que ni siquiera compensaría las pérdidas generadas por los trabajadores en estos días de huelga y se han cerrado a negociar", cuando "la huelga, que ha superado el mes desde su inicio, ha afectado a más de 60 obras en toda la provincia".

El origen del conflicto está relacionado con la exigencia por parte de los trabajadores de una subida salarial, pues el pasado noviembre "se llegó a un acuerdo para una subida inicial transitoria que afectaría desde enero de 2025, pero que tendría su revisión en el presente año 2026".

La negativa inicial de Construcor a revisar esta subida fue el origen de la convocatoria de huelga, negando la patronal el acuerdo de revisión y afirmando que la cifra solicitada por los trabajadores excede lo que el artículo 50 del convenio del sector establece.

Tras ello y respecto a la postura actual de la patronal, el responsable sindical Antonio Heredia (UGT) ha criticado el "chantaje" de Construcor al exigir que "debemos aceptar una subida transitoria de 13 euros y desconvocar la huelga para avanzar en las negociaciones".

Por otra parte, Heredia ha asegurado que Constructor ha dado "órdenes, tras el inicio de la huelga, de posponer los pagos de los atrasos de 2024 y 2025 hasta que la huelga se desconvoque, lo que ha generado una enorme confusión en las empresas del sector, ya que algunas han procedido al pago, otras no, y muchas no conocen realmente el motivo de esta directiva de la patronal y muestran su desacuerdo con estas formas de actuar, por lo que han procedido a realizar los pagos correspondientes".

Por su parte, la secretaria general del Sindicato del Hábitat de CCOO de Córdoba, Esperanza Sánchez, ha remarcado que "el convenio de aplicación en la construcción es un convenio estatal, y es el mismo para todas las provincias, pero en cada una se firman sus propias tablas salariales, y en Sevilla se ha revisado el salario de los gruistas. Si allí se ha conseguido significa que aquí tenemos margen".

Sin embargo, según ha lamentao, "aquí lo que tenemos es una negativa tajante de la patronal, que lo que nos dice es esto es lo que hay, que si lo queremos, nos reunimos y que si no, pues no, y lo que nos ofrecen es lo que ya teníamos a 31 de diciembre de 2025".