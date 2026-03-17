Los gruistas de Córdoba se concentran ante la sede de Construcor para reclamarle que negocie, tras 13 días en huelga

Los gruistas se concentran ante la sede de Construcor para reclamarle que negocie, tras 13 días en huelga. - CCOO

CÓRDOBA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los operadores de grúas-torre de Córdoba se han concentrado este martes ante la sede de la patronal cordobesa de la construcción, Construcor, para reclamarle "que se siente a negociar una mejora salarial" para este colectivo de trabajadores, que llevan ya 13 días de huelga indefinida.

Según ha informado el sindicato CCOO en una nota, los gruistas, que han estado acompañados por el secretario de Acción Sindical de CCOO de Córdoba, David Quintana, y la secretaria general de CCOO de Córdoba, Marina Borrego, mantienen que "la mejora salarial se puede abordar en el marco del convenio colectivo".

David Quintana ha señalado durante la concentración que los trabajadores están "en una situación bastante límite. Llevan 13 días de huelga para simplemente pedir una mejora salarial que está enmarcada dentro de un proceso que se está llevando a cabo en todas las provincias de Andalucía, porque es un colectivo que está mal pagado en todas las provincias andaluzas".

Construcor, según ha señalado el responsable sindical, "se escuda en que esta petición no está dentro del margen del convenio colectivo, lo que es totalmente falso", pues "en Sevilla se ha alcanzado un acuerdo" y no se entiende "por qué no se va a poder alcanzar" también en Córdoba, donde "no trabajan menos los gruistas, ni su trabajo tiene menos valor", por lo que ha hecho un llamamiento a Construcor "para que se siente a negociar, porque no hay ninguna razón para no hacerlo".

CCOO ha criticado, igualmente, "las maniobras de esquirolaje que algunas empresas están llevando a cabo. Están metiendo materiales utilizando medios externos a la propia obra, están empezando a desmontar las grúas torre para utilizar camiones grúa", advirtiendo Quintata que no lo van a permitir y que lo denunciarán "ante la Inspección de Trabajo".