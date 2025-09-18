Grupo Insur refuerza su estructura para liderar la promoción residencial en Andalucía y otros mercados clave

Imagen de los nuevos directores territoriales de Grupo Insur. De izquierda a derecha, José Ortiz (Andalucía Occidental), Patricia García (Levante) y Félix Cristóbal (Madrid). - GRUPO INSUR

SEVILLA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Grupo Insur, compañía patrimonialista y promotora de referencia en el sector inmobiliario con 80 años de experiencia, ha dado un "paso clave" en su proceso de transformación y expansión con la creación de nuevas direcciones territoriales en su área de promoción residencial. Esta reorganización estratégica, que será uno de los pilares del futuro plan estratégico de la compañía, permitirá "fortalecer su liderazgo" y responder con "mayor agilidad" a los retos del sector.

Según han explicado desde Insur, la designación de estos profesionales para las direcciones en Andalucía Occidental, Madrid y Levante refuerza "la capacidad de respuesta y la presencia" de la compañía en mercados prioritarios, "consolidando una estructura más sólida, cercana y adaptada a las necesidades actuales del negocio".

En palabras del director general de Grupo Insur, Francisco Pumar, "el objetivo de estas nuevas posiciones es consolidar una estructura más ágil, eficiente y alineada con las nuevas necesidades del mercado, de forma que pueda generar un valor añadido significativo en nuestro negocio de promoción residencial".

IMPULSO A LA PROMOCIÓN RESIDENCIAL

Para consolidar su presencia en mercados prioritarios y dotar de mayor agilidad su gestión, Grupo Insur ha incorporado a nuevos directores territoriales "de gran experiencia en el sector", que se suman a la labor de Juan Conejo, actual director territorial de Andalucía Oriental desde 2022.

El cargo de director territorial de Promoción Residencial en Andalucía Occidental lo ocupará José Ortiz, quién, con más de 25 años de experiencia, ha liderado más de 50 promociones residenciales en compañías como San José o Vía Célere.

Por su parte, Félix González ha sido designado como director territorial de Promoción Residencial en Madrid. Con 30 años de experiencia en empresas como Ferrovial y Aelca, ha desarrollado los últimos siete años de su carrera en Grupo Insur y ahora asume la responsabilidad del mercado madrileño.

Una reorganización que ha continuado Patricia García, la nueva directora territorial de Promoción Residencial en Levante. Con 25 años de experiencia y una extensa trayectoria en Habitat Inmobiliaria, se une a Grupo Insur para liderar los desarrollos residenciales en la Comunidad Valenciana.

Estas cuatro direcciones territoriales de promoción residencial dependerán del director de Promoción Residencial de Grupo Insur, Zacarías Zulategui, quien tras más de 15 años en la compañía liderará la integración y coordinación de los equipos en cada territorio.

Según Zulategui, "la nueva estructura es fundamental para fortalecer nuestra presencia en mercados clave como Andalucía, Madrid y la Comunidad Valenciana y estamos convencidos de que era la mejor manera para dar una respuesta ágil y personalizada a las necesidades de nuestros clientes".

A través de esta nueva estructura, Grupo Insur reafirma su compromiso con "un crecimiento sostenible y la creación de valor a largo plazo", consolidando su posición como uno de los referentes del sector inmobiliario en Andalucía y en el resto del país.