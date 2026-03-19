Grupo Interóleo cierra 2025 con 263 millones facturados y 70.000 toneladas de aceite de oliva comercializadas

Estand de Interóleo en la última edición de Expoliva - INTERÓLEO

JAÉN 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Grupo Interóleo ha cerrado el ejercicio 2025 con 70.000 toneladas comercializadas y una facturación de 263 millones de euros en todas sus actividades, el mayor volumen de negocio logrado hasta ahora. Destaca que un 30 por ciento de esta facturación ha sido en materia de exportación.

Hasta diciembre de 2025, según información aportada por el grupo, Interóleo ha comercializado el cinco por ciento del total de la producción española de aceite de oliva, el 12,5 por ciento de lo producido en la provincia de Jaén y el dos por ciento de todo lo que se ha elaborado en el mundo, en la campaña 2024/2025.

El presidente del Grupo Interóleo, Juan Gadeo, ha sumado a estos datos, un tercer indicador como es el haber logrado "el menor coste" para los socios, "un avance significativo en eficiencia operativa en un contexto marcado por la volatilidad de costes y precios en el sector agrario".

El ejercicio 2025 ha estado marcado también por el crecimiento de la base empresarial del grupo, con la incorporación de nuevas cooperativas como Aceites Garrido (Huelva) y San Antonio Motaoliva (Jaén), reforzando su dimensión, su implantación territorial y su capacidad de comercialización conjunta.

Gadeo ha puesto el acento en que "este triple récord" en facturación, volumen y eficiencia, consolida a este grupo como un modelo de referencia en la integración comercial del sector" y "contribuye a mejorar la posición del productor en la cadena de valor y la renta de los más de 17.000 agricultores de Interóleo".