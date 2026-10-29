La Guardia Civil de Córdoba ayuda a los agentes de Toledo para "agilizar trámites" tras la experiencia de Adamuz

Archivo - La Guardia Civil muestra imágenes de la inspección en las ruedas y parte baja del Iryo siniestrado en Adamuz (Córdoba). - GUARDIA CIVIL - Archivo

CÓRDOBA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Córdoba presta ayuda a los agentes de la Benemérita de Toledo para "agilizar trámites" en la gestión del siniestro ferroviario de la localidad toledana de Urda, con la colisión entre los dos trenes AVE e Iryo, con 69 personas fallecidas y 110 heridas, todo ello tras la experiencia de Adamuz, donde hace nueve meses, el domingo 18 de enero, se registró el descarrilamiento del tren Iryo y posterior colisión con el Alvia, causando la muerte de 46 personas y hubo más de 120 heridos.

En declaraciones a Europa Press, el portavoz de la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba, Francisco Ruiz, ha explicado que desde la Comandancia se han puesto a disposición de los compañeros de Toledo, "porque de la experiencia de Adamuz se recogieron unas enseñanzas, una forma de actuar y unas recomendaciones", de manera que están "en todo momento en contacto con ellos, asesorando en lo que pueden y ayudando con la experiencia que los agentes adquirieron en Adamuz".

Por ejemplo, ha citado que "se han facilitado todos los contactos y estructura de las empresas ferroviarias", así como "toda la experiencia que los compañeros de Policía Judicial y Policía Científica adquirieron en ese momento", de forma que "los responsables de la investigación del siniestro de Adamuz adquirieron una serie de contactos de personal de seguridad de Renfe y una serie de conocimientos y de buenas prácticas, que están sirviendo para agilizar todos los trámites que se tienen que hacer en el siniestro de Urda".

Por el momento no se ha trasladado ningún agente del Instituto Armado de Córdoba a la zona, aunque están "en contacto permanente", ha destacado Francisco Ruiz, quien también ha informado de la oficina Ante Mortem en la Comandancia "a disposición de todos los familiares y conocidos de las posibles víctimas, donde se recogen denuncias por desaparición y muestras de ADN y demás objetos y evidencias que ayuden a identificar posibles personas desaparecidas".

Al respecto, ha comentado que está abierta desde las 08,00 horas hasta las 22,00 horas, y "hasta ahora no se ha personado ningún familiar a presentar ningún tipo de denuncia", si bien "sí se han personado algunos conocidos de personas desaparecidas para comunicar esos hechos, que al hacer las gestiones y al comprobarlo ya habían presentado las respectivas familias la pertinente denuncia por desaparición de esas víctimas", ha indicado.

En concreto, el acceso a la misma es por la entrada de Avenida de los Mozárabes, frente a los Jardines de la Agricultura, y a ella pueden dirigirse familiares de personas que pudieran viajar en los trenes accidentados, para recogida de muestras biológicas o cualquier otro indicio o prueba que permita la identificación de su familiar.

EL SINIESTRO

El siniestro se ha registrado a las 08,54 horas de este miércoles, cuando el tren AVE 2080 con salida de Madrid y destino Sevilla ha chocado con el tren Iryo 6076 que iba por delante y ha causado el descarrilamiento de los últimos dos vagones del Iryo.

Los sistemas de señalización implantados en las vías son los que evitan que un tren choque con otro en la misma vía, de forma que avisa al tren que circula por detrás de la presencia de un tren parado delante, activando incluso los frenos automáticos o avisándole en su pantalla.

Además, en el centro de control de Adif en Atocha se vigila la ubicación de todos los trenes. Cuando uno se para, aparece en la pantalla que ese tren está ocupando un tramo en concreto, por lo que no debería de ser ocupado por otro tren que viene por detrás.