Víctimas de Adamuz "duplican el dolor" tras el accidente de Toledo y critican la "inseguridad" de los trenes

Archivo - El presidente de la Asociación de Víctimas del descarrilamiento de Adamuz, Mario Samper, en la lectura del manifiesto en la marcha convocada en marzo en Huelva. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

HUELVA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz (Córdoba), Mario Samper, ha señalado este jueves que han "duplicado el dolor" tras el accidente de Urda (Toledo), toda vez que ha incidido en la "inseguridad del sistema ferroviario español"

En una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, ha indicado que este miércoles "fue un día de recordar otra vez toda la tragedia". "Duplicamos el dolor por lo que nos pasó a nosotros, por recordarlo y por saber que todas estas personas están pasando y van a pasar por lo mismo que hemos pasado nosotros con casi total inseguridad. Es tremendo, el grupo estaba ayer impactado y vamos a terminar por colapsar".

En este sentido, Samper ha criticado que con "tres accidentes ferroviarios con víctimas mortales en este 2026", haya responsables del del Ministerio de Transportes que "siguen diciendo que el ferrocarril goza de buena salud".

"Por ello, no es que sintamos que no se nos escucha, es que se nos ningunea. El problema de esto es que nos encontramos con lo que ha ocurrió ayer. Pero siguen los trenes circulando por España y siguen los ciudadanos montándose en un tren que es inseguro", ha aseverado.

Al respecto, el presidente de la asociación ha remarcado que "no solo es la línea Huelva-Sevilla-Madrid es la peligrosa", sino que "la deficiencia en inversión e infraestructura es en toda España", por lo que "este problema puede darse en cualquier punto de la geografía nacional". "Nosotros recomendamos a la ciudadanía que no se monte en el tren, que se está jugando la vida".

Asimismo, Samper ha señalado que "no se han cumplido ninguno de los compromisos". "Nosotros mantuvimos una reunión con el ministro de Transportes, le trasladamos una serie de puntos con necesidades que teníamos las víctimas, nos dijo que lo iba a estudiar, y a día de hoy, ni una de ellas se ha cumplido".

Por ello, ha indicado que están informando a las víctimas que contacten con la asociación porque "van a ofrecer algo de asesoramiento, por lo menos, qué es lo que tienen que hacer en estos primeros días, en estas primeras 72 horas, fundamental".