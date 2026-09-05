La Guardia Civil detiene en Salobreña (Granada) a un individuo acusado de robar 159 ordenadores

El detenido habría robado 159 ordenadores portátiles valorados en alrededor de 80.000 euros. - GUARDIA CIVIL

SALOBREÑA (GRANADA), 5 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil, en el marco de la operación 'Computer26', ha detenido en la localidad de Salobreña (Granada) a un varón de 35 años como presunto autor de un delito de hurto de 159 ordenadores portátiles, valorados en unos 80.000 euros.

La investigación, desarrollada por el Equipo ROCA de la Compañía de la Guardia Civil de Motril, se inició cuando el pasado 1 de agosto una patrulla del puesto de Salobreña en labores de prevención de la delincuencia localizó en el interior de un vehículo, en el asiento trasero y en el maletero, numerosos ordenadores portátiles y cargadores durante un dispositivo operativo de identificación de vehículos y personas realizado en una carretera del término municipal de Ítrabo.

En total se intervinieron 81 equipos, cuya procedencia el conductor no pudo acreditar, detalla el Instituto Armado en una nota. A raíz de esta intervención, los agentes investigadores comenzaron gestiones para determinar la procedencia de los ordenadores y contactaron con las marcas afectadas, que informaron de que los equipos habían sido enviados desde Holanda a una empresa distribuidora con centro logístico en Madrid.

Dicha empresa confirmó la falta de 159 ordenadores portátiles, valorados en 80.000 euros, en un cargamento reciente y señaló que, durante sus comprobaciones internas, había detectado irregularidades en algunos palés del envío. Aunque en el momento de la recepción no se apreciaron anomalías externas en el pedido, posteriormente verificaron la existencia de cajas vacías en el interior de varios palés pertenecientes al mismo cargamento, motivo por el que interpusieron la correspondiente denuncia.

Ante este hecho, se recopiló información detallada sobre los transportes y las empresas intervinientes para determinar en qué punto del trayecto se habría producido la sustracción. El análisis de los datos permitió a los guardias civiles constatar que uno de los conductores que había participado en el traslado internacional era la misma persona interceptada por la patrulla de Salobreña con los 81 equipos.

El presunto autor habría aprovechado realizar una parada con el camión en el trayecto a su destino para manipular los precintos de varios palés y sustraer los ordenadores, volviendo a embalar las cajas vacías y colocándolas en el interior para simular normalidad en la carga.

Este pasado 31 de agosto, finalizadas las gestiones de búsqueda y localización de este individuo, la Guardia Civil procedió a su detención y a su puesta a disposición del Tribunal de Instancia número 4 de Motril por su presunta implicación en un delito de hurto.