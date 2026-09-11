La Guardia Civil investiga a dos personas en Córdoba e interviene siete armas de caza y 16 tórtolas europeas

Material incautado en el Plan de Inspección de la caza de la tórtola europea. - GUARDIA CIVIL

CÓRDOBA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Equipo de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba, en el marco del Plan de Inspección de la caza de la tórtola europea para la temporada 2026/2027, ha investigado a dos personas como presuntas responsables de varios delitos contra la flora y la fauna. Durante las actuaciones, los agentes han intervenido seis escopetas, una carabina de aire comprimido y numerosos aparejos y útiles de caza, además de 16 ejemplares de tórtola europea, nueve tórtolas turcas, diez cimbeles y 125 señuelos.

Según ha explicado la Benemérita en un comunicado, el objetivo principal de estas actuaciones es comprobar que la actividad cinegética se desarrolla conforme a las condiciones y limitaciones establecidas por la normativa vigente, contribuyendo a la conservación de la biodiversidad y a la sostenibilidad de la actividad cinegética ya que esta es la segunda temporada que se autoriza la caza de tórtola europea, tras el establecimiento desde la temporada 2021/2022 de cuota de captura cero para esta especie.

La Guardia Civil, a través del Seprona, estableció diferentes dispositivos de control e inspección en cotos con autorización para la caza del ave reseñada, así como en otros que no la poseían, examinando, además de la tenencia de las licencias y autorizaciones administrativas pertinentes para el uso de armas de fuego y la actividad cinegética, el cumplimiento del cupo autorizado y las condiciones de las capturas.

Una de las novedades que vigilan los guardias civiles es la obligatoriedad del uso de la herramienta Precinto Digital de Caza, que permite a la Administración, mediante el uso de una app en el teléfono móvil de cazadores y responsables de los cotos, realizar un seguimiento de las capturas efectuadas, con el objetivo de garantizar que estas no superen el cupo asignado a cada terreno cinegético.

Como resultado de las actuaciones, la Benemérita ha investigado a dos personas por su presunta participación en delitos contra la flora y la fauna, además de la tramitación de diversos expedientes sancionadores por infracciones relacionadas con la normativa en materia de caza, seguridad ciudadana y protección de los espacios naturales, la flora y la fauna.

Además, han intervenido seis escopetas y una carabina de aire comprimido, así como 16 ejemplares de tórtola europeas, nueve tórtolas turcas, diez cimbeles y 125 señuelos. Las diligencias instruidas han sido remitidas a los órganos judiciales competentes y a la Fiscalía de Medio Ambiente de Córdoba.

La Guardia Civil de la Comandancia de Córdoba ha señalado que continuará desarrollando dispositivos de vigilancia y control de la actividad cinegética durante el periodo de media veda, hasta el 27 de septiembre, con el objetivo de comprobar el cumplimiento de la normativa y, especialmente, evitar la caza de la tórtola europea, cuya captura se encuentra prohibida en los cotos de caza de la provincia fuera de los supuestos expresamente autorizados.