La Guardia Civil y la Junta intervienen 83 kilos de carne no apta para el consumo en la Feria de Palma (Córdoba)

Agentes de la Benemérita con la carne no apta para el conusmo intervenida en la Feria de Palma del Río. - GUARDIA CIVIL

PALMA DEL RÍO (CÓRDOBA), 27 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha llevado a cabo, en colaboración con inspectores de Sanidad de la Junta de Andalucía, una serie de inspecciones en casetas y establecimientos ambulantes de comida en la Feria de Palma del Río (Córdoba), con el objetivo de garantizar la seguridad alimentaria de los asistentes, y el resultado ha sido la intervención de diversos productos alimenticios no aptos para consumo humano, entre ellos 83 kilos de productos cárnicos.

Según ha informado la Benemérita en una nota, durante las inspecciones realizadas se han detectado varias infracciones graves en productos alimenticios, como el que carecían de trazabilidad y etiquetado, también productos sin cadena de frío y carne congelada caducada, además de detectar, en puestos de venta ambulante de comida y en casetas, la falta de licencia de actividad como restauración.

Así, durante las actuaciones inspectoras se han verificado que las casetas y establecimientos ambulantes cumplían la normativa de higiene alimentaria, que se encontraban correctamente inscritos en los registros sanitarios correspondientes y también las condiciones de conservación y manipulación de los alimentos e, igualmente, que la información facilitada a los consumidores se ajuste a la legislación vigente.

Por parte del Seprona se han detectado las mencionadas irregularidades respecto a la normativa sobre alimentos, por tener productos alimenticios careciendo de trazabilidad y etiquetado, falta de licencia de actividad como restauración, productos sin cadena de frío y carne congelada caducada, procediéndose a la intervención de unos 83 kilos de productos cárnicos, tales como churrascos de pollo, presa ibérica, filetes de lomo, lagrimitas de pollo, carne picada, trozos de pollo, solomillos de cerdo y carrillada.

Como resultado de las inspecciones se han tramitado varios expedientes por infracciones a la normativa sobre higiene alimentaria, que serán remitidas a la Delegación Territorial de Sanidad y Consumo de la Junta de Andalucía en Córdoba.

Por su parte, el Destacamento de Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil, unidad encargada del resguardo fiscal, se ha centrado durante las inspecciones en prevenir y perseguir fraudes e ilícitos fiscales verificando bebidas alcohólicas, tabaco y juguetes, y ha tramitado expediente-denuncia por infracción a la normativa de venta de tabaco por punto de venta de tabaco con recargo, interviniéndo 102 cajetillas de tabaco.