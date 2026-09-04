Hacemos Córdoba acusa al alcalde de "quitar dinero a Seguridad, Medio Ambiente y Cultura" para "propaganda"

Archivo - Sede del Ayuntamiento de Córdoba en la calle Capitulares. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento de la capital ha criticado que el alcalde, José María Bellido (PP), ha decidido "detraer recursos de partidas relacionadas con Seguridad, Medio Ambiente y Cultura para pagar más de medio millón de euros en facturas de publicidad y comunicación correspondientes a 2025".

En este sentido y en una nota, Hacemos Córdoba ha afirmado que "la modificación presupuestaria supone una doble evidencia", que Bellido "prioriza el gasto destinado a promocionar su propia gestión y, además, demuestra que no sabe gestionar los recursos municipales, ya que ha gastado más de lo que estaba previsto y ahora tiene que recurrir a otras partidas para afrontar esas facturas".

"Una vez más, el alcalde demuestra que es incapaz de gestionar el presupuesto. Gasta más de lo previsto en propaganda para vender su gestión y después tiene que quitar dinero de otras áreas para pagarla", ha señalado el grupo municipal.

La coalición ha remarcado que esta es "la segunda modificación presupuestaria de los últimos meses vinculada al gasto en publicidad y comunicación", lo que, a su juicio, demuestra que "Bellido está en campaña y necesita cada vez más dinero para construir una imagen de gestión que no se corresponde con la realidad de Córdoba".

Hacemos Córdoba considera "especialmente grave" que para afrontar este gasto "se toquen partidas vinculadas a Seguridad, Medio Ambiente y Cultura, tres áreas fundamentales para atender las necesidades de los barrios". "Mientras Córdoba necesita más árboles, más sombra en sus parques infantiles y medidas para reducir la contaminación, mientras hay barrios que reclaman que la cultura llegue a sus calles y mientras siguen existiendo problemas de seguridad, el alcalde encuentra dinero para su propaganda, pero lo busca quitándoselo a otras necesidades de la ciudad", han afeado.

Para Hacemos Córdoba, esta decisión "vuelve a demostrar que Bellido es un alcalde de titulares y fotografías, más preocupado por construir su propia imagen que por resolver los problemas cotidianos de Córdoba. Le preocupa que su gestión salga bien en la foto, pero no que los barrios tengan los árboles que necesitan, que haya sombra donde juegan nuestros niños, que la cultura llegue a todos los distritos o que los vecinos y vecinas se sientan seguros", ha apuntado la formación.

Así las cosas, el grupo municipal ha señalado que esta estrategia responde "a las aspiraciones de Bellido dentro del Partido Popular", pues "necesita vender una imagen de éxito para posicionarse políticamente y seguir escalando dentro de su partido. Y para eso utiliza recursos públicos en una maquinaria de promoción personal".

"Bellido debería estar preocupado por mejorar Córdoba, no por mejorar su currículum político. La ciudad necesita gestión, no propaganda", ha apostillado el grupo municipal.